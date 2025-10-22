HDS TREILERID - KUUMAVEE KÕRGSURVEPESURID
Suurepäraselt liikuvad ja usaldusväärsed seaded.
SAKSA INSENERITÖÖ, MIDA VÕIB USALDADA
HDS treilerid on valmistatud end tõestanud Kärcheri komponentidest ja masinad ise sobivad kasutamiseks vahetuste kaupa.
KERGESTI KASUTATAVAD
Masin on tänu ühele lülitile EASY, integreeritud voolikuhoidjatele ja lisaseadmete hoiulaekale, mis tagab masina kasutamisel täiusliku korra, sama kergesti ja mugavalt kasutatav kui kõik teised Kärcheri kuumavee survepesurid.
MAKSIMAALNE TÕHUSUS
Vesi eelsoojendatakse kuumaveerežiimil tänu uuenduslikule soojusvahetusele. Seeläbi hoitakse kuni 14% kütust kokku.
Erakordne liikuvus ja kasutusmugavus
1. Võimas mootor. Varustatud võimsa 19 kW Yanmari diiselmootoriga
2. Suur kasutusulatus. HDS treiler on varustatud kahe voolikuhoidjaga, 30-meetrise survepesuvoolikuga ja 100-liitrise kütusepaagiga
3. Hoiuruum. Puhastusvahendite ja lisaseadmete otse masinal hoidmiseks
4. Suur kabiin. Tagab lihtsa juurdepääsu kõigile tähtsamatele osadele
5. Tõhus. Varustatud Kärcheri tõhusa põletitehnoloogiaga
6. Suur veepaak. Varustatud 500-liitrise puhta vee paagiga
TÄIESTI SÕLTUMATUD PUHASTUSTÖÖD
Suur 500-liitrine veepaak ja 100-liitrine diiselkütuse paak võimaldavad HDS treilerit puhastustöödel täiesti autonoomselt kasutada.
KONFIGURATSIOON TAGAB MAKSIMAALSE PAINDLIKKUSE
HDS 9/50 Tr1 - 500 baari ja 900 l/h
HDS 13/35 Tr1 - 350 baari ja 1300 l/h
HDS 17/20 Tr1 - 200 baari ja 1700 l/h
HDS 13/20 Tr1 - 200 baari ja 1300 l/h
STANDARDSED LISATARVIKUD
Kuumavee survepesutreileri standardkomplekti kuuluvad:
- 30-meetrine survepesuvoolik koos voolikuhoidjaga
- 30-meetrine toitevoolik koos voolikuhoidjaga
- Survepesupüstol
- Pihustustoru
SEADMETE VARIANDID
TREILER
- Paigaldatud šassiile
- Sisse ehitatud 500-liitrine veepaak
- Kattega, soovi korral löögisummutusega
KABIINIGA VERSIOON
- Statsionaarsel raamil alus kahveltõstuki taskutega
- Sisse ehitatud 500-liitrine veepaak
- Kattega
JALASTEGA VERSIOON
- Statsionaarsel raamil alus kahveltõstuki taskutega
- Veepaagita
- Katteta
Seade on müügil komponendina CE-märgiseta!