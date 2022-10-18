Umbrohu eemaldamine kuuma veega: tõhus ja keskkonnasõbralik

Sõltumatu, mobiilne ja võimaldab pikki tööintervalle

Sõltumatus: võimsad ja töökindlad Yanmari diisel- ja Honda bensiinimootorid (kõik EL V etapp) võimaldavad haagisel survepesureid kasutada ilma toiteallikata. Kõik koristamiseks vajalik on alati haagisel olemas: vesi, puhastusvahendid, lisatarvikud.

Suur integreeritud veepaak HD haagisel võimaldab veevarustustest sõltumatult puhastada täisvõimsusel kuni üks tund, vähendatud vee vooluhulga korral kuni kaks tundi. Lisaks saab haagisele lisada ka täiendava 20-liitrise kütusekanistri, mis võimaldab haagist kasutada ka pikemateks puhastustoiminguteks.

Tõhusus: HD haagis on initsiatiivikas. Kui kõrgsurve-pesupüstol ei ole aktiveeritud, vähendab kiiruse automaatse vähendamise funktsioon mürataset ja kütusetarbimist.

Individuaalsus: HD haagist saab seadistada vastavalt enda vajadustele. Muuhulgas saab haagise asemel masina külge paigaldada kahveltõstukiga tõstetava platvormi.

Kasutuseesmärk ja olemasolev masinapark määravad selle, kas teie HD moodul peaks olema teljega või ilma. Alternatiivina haagisele võite valida Cab platvormiga versiooni, mida saab kasutada laadimisplatvormidel või staatilises asendis kasutuskohas. 75-kilone maksimaalne tugikoormus tagab teile sõltumatuse ja paindlikkuse. HD haagist saab vedada praktiliselt kõigi sõiduautodega.