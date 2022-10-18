Umbrohu eemaldamine kuuma veega: tõhus ja keskkonnasõbralik

Haagisel kõrgsurvepesurid - sõltumatu töö
Kärcheri konfigureeritavad haagisel kõrgsurvepesurid ühendavad endas mobiilsuse ja maksimaalse kasutajasõbralikkuse masina uuenduslikus kontseptsioonis. Kärcheri haagised seeriatest HD ja HDS on ideaalne lahendus omavalitsustele, ehitusplatsidele, rendiseadmeteks ja tööstuses kasutamiseks.
Mobiilne kõrgsurvepuhastus
Haagisel kõrgsurvepesuri näol on tegemist hästi läbi mõeldud disainiga masinaga. Kärcher juba midagi poolikult ei tee. Meie haagised põhinevad funktsionaalse disainiga integreeritud kontseptsioonil, millel on konkreetsed omadused ja funktsionaalsus: kompromissitu jõudlus, äärmiselt hea mobiilsus, kasutuslihtsus ja maksimaalselt sõltumatu töö. Oleme oma haagistes suuremas osas kasutanud oma järgiproovitud kõrgsurvepesurite parimaid komponente ja vaid väga vähesel määral uusi. See tähendab, et lisaks meie tehnoloogia tuntud headusele oleme me suutnud oma hooldusmeeskonna töö ja varuosade logistika hoida äärmiselt lihtsana.
Kasutuslihtsus
Masina kasutamine on täpselt sama lihtne ja mugav, kui kõikide Kärcheri EASY Operation süsteemiga HD/HDS haagiste kasutamine. Ühe lülitiga käitatav masin tagab kasutajale kasutuslihtsuse. Samal ajal vähendab see kasutusvigade ohtu miinimumini.
- Voolikurullid aitavad vähendada masina ettevalmistusaega ja võimaldavad voolikut ohutult hoiustada.
- Ruumikad hoiukohad mahutavad mitmeid lisatarvikuid, tööriistu, puhastusvahendeid ja kõike muud, mida ühe puhastustoimingu juures vaja võib minna.
Väike hooldusvajadus
Iga masin vajab regulaarset hooldust. Kärcheri hooldustehnikute töö muudab lihtsamaks HDS haagisel paiknev suur kate, mille alla on lihtsasti juurdepääsetavalt peidetud kõik masina olulised komponendid, lihtne ligipääsetavus haagisele endale ja juba survepesuritest tuttavad komponendid.
- Hea ülesehitusega hooldusmenüü HDS haagisel võimaldab teostada kiire diagnostika.
- Kohandatud teenusepaketid vastavalt just teie nõudmistele.
Usaldusväärsus
HD ja HDS haagised on disainitud pikaajaliseks igapäevaseks kasutamiseks. Selleks on kasutatud suurel määral Kärcheri juba teada-tuntud komponente, sealhulgas eelkõige põleteid, pumpasid ja juhtelektroonikat.
Mitmed ohutusfunktsioonid tagavad kaitse rikete korral, näiteks on HDS haagisel pumba kuivalt töötamise kaitse vähese veevarustuste korral. Vee pehmendusfunktsioon kaitseb küttespiraali kahjulike katlakivijääkide kogunemist.
Kõikidel HD/HDS haagistel on külmumisvastane süsteem, mis kaitseb masinat külmades tingimustes töötamisel.
HD haagis: külma vee kõrgsurvepesur
Kõrgsurvepesu ja Kärcher on kujunenud sünonüümideks. Oleme kõrgsurvepesu valdkonda mitme aastakümne vältel usinalt edasi arendanud. Nüüd oleme selle tehnoloogia muutnud mobiilsemaks kui kunagi varem.
Sõltumatu, mobiilne ja võimaldab pikki tööintervalle
Sõltumatus: võimsad ja töökindlad Yanmari diisel- ja Honda bensiinimootorid (kõik EL V etapp) võimaldavad haagisel survepesureid kasutada ilma toiteallikata. Kõik koristamiseks vajalik on alati haagisel olemas: vesi, puhastusvahendid, lisatarvikud.
Suur integreeritud veepaak HD haagisel võimaldab veevarustustest sõltumatult puhastada täisvõimsusel kuni üks tund, vähendatud vee vooluhulga korral kuni kaks tundi. Lisaks saab haagisele lisada ka täiendava 20-liitrise kütusekanistri, mis võimaldab haagist kasutada ka pikemateks puhastustoiminguteks.
Tõhusus: HD haagis on initsiatiivikas. Kui kõrgsurve-pesupüstol ei ole aktiveeritud, vähendab kiiruse automaatse vähendamise funktsioon mürataset ja kütusetarbimist.
Individuaalsus: HD haagist saab seadistada vastavalt enda vajadustele. Muuhulgas saab haagise asemel masina külge paigaldada kahveltõstukiga tõstetava platvormi.
Kasutuseesmärk ja olemasolev masinapark määravad selle, kas teie HD moodul peaks olema teljega või ilma. Alternatiivina haagisele võite valida Cab platvormiga versiooni, mida saab kasutada laadimisplatvormidel või staatilises asendis kasutuskohas. 75-kilone maksimaalne tugikoormus tagab teile sõltumatuse ja paindlikkuse. HD haagist saab vedada praktiliselt kõigi sõiduautodega.
HDS haagis: kuuma vee kõrgsurvepesur
Mõnede puhastustoimingute korral ei piisa külmast veest ja kõrgsurvest soovitud puhastustulemuste saavutamiseks. Vähemalt mitte mõistliku aja jooksul. Siin tulevad mängu Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesurid. Neid saab kasutada grafiti, närimiskummi, õli ja rasva kiireks ja hõlpsaks eemaldamiseks.
Maksimaalne paindlikkus läbi konfigureerimise
Sõltumatus: võimsad ja töökindlad Yanmari diiselmootorid (kõik EL V etapp) võimaldavad haagisel survepesureid kasutada ilma toiteallikata. Kõik koristamiseks vajalik on HDS haagisel alati olemas: vesi, puhastusvahendid, lisatarvikud.
Suur integreeritud veepaak HDS haagisel võimaldab veevarustustest sõltumatult puhastada täisvõimsusel kuni 30 minutit, vähendatud vee vooluhulga korral kuni tund. Tänu suurele kütusepaagile saab puhastustoiminguid teostada pikalt ja ilma katkestusteta.
Individuaalsus: HDS haagist saab seadistada vastavalt enda vajadustele. Muuhulgas saab haagise asemel masina külge paigaldada kahveltõstukiga tõstetava platvormi. Kasutuseesmärk ja olemasolev masinapark määravad selle, kas teie HDS moodul peaks olema teljega või ilma.
Alternatiivina haagisele võite valida Skid või Cab platvormiga versiooni, mida saab kasutada laadimisplatvormidel või staatilises asendis kasutuskohas. Voolikurullid veevarustuse ja kõrgsurvevooliku jaoks vähendavad masina ettevalmistusaega ja tagavad tarvikute ohutu hoiustamise.
Tõhusus: Kärcheri tõhusate põletite, võimsate soojusvahetite ja ökorežiimi eco!efficiency kombinatsioon toob olulise kütusesäästu ja viib heitmed miinimumini. Lisaks lülitab HDS haagis end pärast rohkem kui 45-minutilist ooteaega ise välja, et kütust säästa. Kui kõrgsurve-pesupüstol ei ole aktiveeritud, vähendab kiiruse automaatse vähendamise funktsioon mürataset ja kütusetarbimist.
- Soojusvahetid kasutavad vee soojendamiseks mootori jääksoojust, mistõttu väheneb seadme kütusetarbimine 14%.
- Kärcheri ökorežiimis eco!efficiency on vee maksimaalseks temperatuuriks määratud 60 °C, mis on enam kui piisav enamikeks puhastustoiminguteks ja vähendab kütusetarbimist märgatavalt.
Umbrohu eemaldamine kuuma veega: tõhus ja keskkonnasõbralik
Umbrohu eemaldamise meetodite ülevaade näitab järgmist: Umbrohtu saab tõhusalt eemaldada erinevate kuumust hõlmavate meetoditega. Umbrohu eemaldamine kuumuse abil toetub biokeemilisele põhireeglile: enamik valke denatureeruvad umbes 42 °C juures, mis tähendab, et valgu omadused muutuvad, valk laguneb ja ei suuda enam täita oma algseid funktsioone.
Selleks vaja minevat kuumust saab tekitada ja pinnale kanda erinevatel viisidel: otsese leegina või kuumuskiirguse kaudu kuuma vee või auruna. Pinna töötlemine kuuma vee abil on ainus kemikaalivaba protsess, mille käigus ulatub kuumus ka taimede tõrksate juurteni. Isegi siis, kui juured kohe täielikult ei hävine, nõrgestab kuuma vee igakordne pealekandmine umbrohu jõudu. Kui kuuma vett kasutatakse regulaarselt kohe algusest peale, takistab see umbrohu kasvu, mistõttu on teisel aastal kuuma veega töötlemise vajadus juba palju väiksem. Reeglina piisab, kui pindu umbrohu vastu kolm või neli korda kuuma veega töödelda.
HD/HDS haagised kasutuses
Haagiste sidus kontseptsioon võtab arvesse kõiki olulisi aspekte: puhastusülesannet, tööoperatsioone, kinnitamist ja eemaldamist, tõhusust ja keskkonnakaitset.
Meie haagised on tänu lühikesele ülesseadmisajale äärmiselt mobiilsed, tänu elektrilisele käivitusele ja kasutuslihtsusele väga mugavad ning tänu suurele veepaagile ja voolikurullile täiesti sõltumatud ja paindlikud. Kärcheri haagistega saab hõlpsasti ligi kõikjale ning puhastada isegi ilma veevarustuse või elektritoiteta. Kütusesäästlikud EL V etapi nõuetele vastavad esmaklassilise jõudlusega mootorid tagavad minimaalse kütusetarbe ja heitmed.