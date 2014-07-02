Ultra-kõrgsurvepesurid
Ultra-kõrgsurve puhastussüsteemid Kui Kärcheri tavaliste kõrgsurvepesurite puhastusvõime ei ole enam piisav, aitavad teid Kärcheri ultra-kõrgsurvepesurid. Kuuma või külma vee ning 600–2500 bar survega eemaldavad need puhastusvahendite abita isegi kõige tõrksama ja paakunuma mustusekihi.
Ultra-kõrgsurvepesuri kompaktklass
Tere tulemast ultra-kõrgsurvepesurite maailma. Klassi UHP Compact masinad on kõige tagasihoidlikumad UHP-klassi masinad. Suur võimsus ja kompaktne disain tagavad maksimaalse paindlikkuse seadmete mitmesugustes valdkondades kasutamiseks.