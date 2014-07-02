Ultra-kõrgsurvepesurid

Ultra-kõrgsurve puhastussüsteemid Kui Kärcheri tavaliste kõrgsurvepesurite puhastusvõime ei ole enam piisav, aitavad teid Kärcheri ultra-kõrgsurvepesurid. Kuuma või külma vee ning 600–2500 bar survega eemaldavad need puhastusvahendite abita isegi kõige tõrksama ja paakunuma mustusekihi.