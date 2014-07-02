Superklass

Külma vee kõrgsurvepesurite superklass — pidevaks ja intensiivseks kasutuseks. Kasutamiseks kohtades, kus on vajalik maksimaalne võimsus: ehitustel, põllumajanduses, tööstuses ja munitsipaalvaldkonnas. Superklassi masinatel on surve, veevoolu hulk ja muu varustus ideaalselt tasakaalustatud.

HD SUPER CLASS: PROFESSIONAALIDELT PROFESSIONAALIDELE

Super class masinad on oma valdkonna tõelised superkangelased.

Ergonoomilised ja uuenduslikud – need masinad pakuvad tipptasemel innovatsiooni ja kvaliteeti, tagades kompromissitu tõhususe ning suurepärase kasutusmugavuse.

Ergonoomiline super class

Suurepärane ergonoomika igapäevaseks kasutamiseks: meie uued super class külma vee masinad ühendavad kõik uuendused, mis muudavad töö lihtsamaks ja puhastusprotsessi veelgi tõhusamaks. Masin on varustatud ergonoomilise EASY!Force Advanced päästikpüstoliga, 1050 mm lansiga ja servojuhtimisega. Tarvikuid saab praktiliselt hoiustada mitmete nutikate lahenduste abil nagu taskutüüpi panipaik või reguleeritav konks.

HD Super Class

Selle tootesarja tippmudel

Ainult parimad materjalid on piisavalt head, et vastata kõige kõrgematele nõudmistele. Seetõttu on super class külma vee kõrgsurvepesurid varustatud keraamilise kattega kolbidega, messingist silindripeaga ning aeglaselt töötavate vee- ja õhkjahutusega mootoritega. Uus Ultra Guard voolik seab vastupidavusele uued standardid. Lisaks on pumba tõhusust võrreldes eelmise mudeliga veelgi suurendatud, saavutades düüsi juures kuni 15% suurema surve.

Cold water high pressure cleaner super class

Silmapaistev mobiilsus

Super class külma vee masinad avaldavad muljet oma eriti kompaktse disaini ja püstise konstruktsiooniga – ainulaadne omadus selles võimsusklassis. Integreeritud käepidemete abil on masinat lihtne ja mugav transportida või kraanaga tõsta, võimaldades seda kasutada kõikjal. Automaatne voolikutrummel vähendab seadistusaega üle 50%, säästes aega ja muutes masina sekunditega kasutusvalmis. Lisaks on masinal arvukalt panipaiku tarvikute hoiustamiseks.

Cold water high pressure cleaner super class

Lihtne kasutada

Meie uued super class külma vee kõrgsurvepesurid on oma valdkonna võimsaimad ja lihtsasti hooldatavad. Need uuenduslikud ja vastupidavad masinad pakuvad maksimaalset kasutusmugavust. Praktilises kasutuses avaldavad need muljet optimaalse ergonoomika, lihtsa kasutuse, õlitaseme indikaatori, õli äravoolukanali, kergesti puhastatava veefiltri, pöörleva pumba ja modulaarse disainiga.

Cold water high pressure cleaner super class

Innovatsioon kõrgeimal tasemel

Uued üliklassi külma vee kõrgsurvepesurid on tulvil uuendusi ja tehnoloogilisi läbimurdeid. Uus Vibrasoft pöörldüüs vähendab vibratsiooni ja müra kuni 30%. Automaatne voolikutrummel koos 20-meetrise kõrgsurvevoolikuga muudab puhastusprotsessi kiiremaks ja lihtsamaks. Lisaks saab seda kasutada ka kõrgsurve tingimustes kuni 45° kaldenurgaga.

Cold water high pressure cleaner super class

Tõeline jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus mängib puhastuses eriti olulist rolli. Meie kõrgsurvepesurid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest CO₂-neutraalses tehases Saksamaal, olles vastupidavad ja taludes ka kõige raskemaid tingimusi. Need masinad töötavad usaldusväärselt, omavad pikka kasutusiga ja on lihtsasti hooldatavad. Lisaks tagab kuni 15% suurem düüsisurve võrreldes eelmise mudeliga veelgi suurema tõhususe.

Cold water high pressure cleaner super class

CLASSIC MASINAD: ISEGI KÕIGE TUGEVAMAL MUSTUSEL EI OLE VÕIMALUST

Super class sarja Classic masinad – tõelised mitmekülgsed abilised.

Tugevad ja töökindlad. Need masinad ühendavad endas parima kahest maailmast. Taskukohane, kuid võimas kõrgsurvepesur, mis vastab Kärcheri tuntud kõrgetele kvaliteedistandarditele.

Kõrgeim kvaliteet – vastupidav ja kauakestev

Meie uued HD super class Classic masinad on loodud taluma ka kõige raskemaid tingimusi. Seetõttu oleme kasutanud vaid parimaid materjale ning loonud erakordselt vastupidava disaini, mis sisaldab tugevat väntvõllipumpa, uut Classic päästikpüstolit ja vastupidavat terasraami.

Classic masinad on ka lihtsasti hooldatavad, tagades nende alati kiire kasutusvalmiduse.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Võimas jõudlus ja kasutusmugavus

Uued Classic super class külma vee kõrgsurvepesurid pakuvad piisavalt võimsust igaks tööks. Töösurve kuni 250 bar ja veevool kuni 1700 l/h tagavad, et isegi kõige visa mustus ei ole vastane. Masinad on lihtsad ja mugavad kasutada tänu selgetele ning kergesti ligipääsetavatele juhtimisseadmetele.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Suurepärane tõhusus

Classic super class külma vee kõrgsurvepesurid on erakordselt vastupidavad ja töökindlad masinad, mis keskenduvad puhastusprotsessi kõige olulisematele põhivajadustele. Need pakuvad suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet, säilitades Kärcherile omase tipptasemel kvaliteedi ja maksimaalse jõudluse.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Täie kindlustundega

Jätkusuutlikkus mängib puhastuses eriti olulist rolli. Classic kõrgsurvepesurid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, on vastupidavad ja taluvad ka kõige karmimaid tingimusi. Isegi rasketes oludes pakuvad need masinad pikka kasutusiga ning on lihtsasti hooldatavad.

Cold water high pressure cleaner super class Classic

Kaks võimsat varianti igaks olukorraks

Super class külma vee kõrgsurvepesurid on saadaval kahe mudelina. Classic sarja HD üliklassi masinad on erakordselt vastupidava disainiga, tõhusad ja lihtsasti kasutatavad. HD üliklassi masinad avaldavad muljet suurepärase ergonoomika, maksimaalse kasutusmugavuse, kõrge jõudluse ja tipptasemel kvaliteediga.

Machine class

Mobiilsus

Super class Classic

Mõõdukas

Super class

Sage

Machine class

Ergonoomilisus

Super class Classic

Vähetähtis

Super class

Tähtis

Machine class

Varustus

Super class Classic

Võimas väntvõlliga pump
Tugev terasraam
EASY!Lock

Super class

Automaatne voolikutrummel
Kompaktne, püstine disain
Tugev võnkeplaadipump messingist silindripeaga

Machine class

Super class Classic

Super class