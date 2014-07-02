Superklass

Silmapaistev mobiilsus

Super class külma vee masinad avaldavad muljet oma eriti kompaktse disaini ja püstise konstruktsiooniga – ainulaadne omadus selles võimsusklassis. Integreeritud käepidemete abil on masinat lihtne ja mugav transportida või kraanaga tõsta, võimaldades seda kasutada kõikjal. Automaatne voolikutrummel vähendab seadistusaega üle 50%, säästes aega ja muutes masina sekunditega kasutusvalmis. Lisaks on masinal arvukalt panipaiku tarvikute hoiustamiseks.