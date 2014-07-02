Külma vee kõrgsurvepesurid
Külma vee kõrgsurvepesurid — külm dušš tõrksale mustusele. Igapäevaselt puhtad masinad, sõidukid ja ehitised: suure surve ja võimsuse abil saavad külma vee kõrgsurvepesurid eemaldada ka tugeva mustuse. Ideaalsed suurte pindade puhastamiseks.
Superklass
Kasutamiseks kohtades, kus on vajalik maksimaalne võimsus: ehitustel, põllumajanduses, tööstuses ja munitsipaalvaldkonnas. Superklassi masinatel on surve, veevoolu hulk ja muu varustus ideaalselt tasakaalustatud.
Keskklass
Hästi varustatud pikaks ja intensiivseks kasutuseks: keskklassi külma vee survepesurid puhastavad masinad, sõidukid ja äripinnad kiirelt ja usaldusväärselt.
Kompaktklass
Kerge ja võimas: need kompaktsed, kõikjal kasutatavad masinad puhastavad kiirelt hoovid ja töökojad. Lisaks on need silmapaistvad oma surve, veevoolu hulga ja tööaja poolest.
Kaasaskantav
Kärcheri uued kaasaskantavad külma vee kõrgsurvepesurid on kerged ja kompaktsed. Neid on lihtne transportida ja hea kasutada kõikvõimalikes kasutuskohtades.
Eriklass
Lihtne transportida eriti keerulistel pindadel: Kärcheri eriklassi mudelid eemaldavad tõrksa mustuse raskesti ligipääsetavatest kohtadest.
Sisepõlemismootoriga
Sisepõlemismootoriga kõrgsurvepesurid (saadaval ka biodiisliga töötavad mudelid) pakuvad maksimaalset mitmekülgsust ja sõltumatust kohtades, kus toiteallikas puudub.
Universaalne puhastusmasin
Seadmel asuv veepaak muudab kõrsurvepesuri AP 100/50 sõltumatuks muust veevarustusest, mis on vaid üks väheseid selle masina häid omadusi.
HD-Treiler
Võimas bensiini- või diiselmootorid ja 1000-liitrine veepaak tagavad vähemalt ühe tunnise täieliku kõrgsurve jõudluse nõudlikele puhastustöödele. Ideaalne kasutamiseks ehitusplatsidel, kohaliku omavalitsuse sektoris või rentimaks teistele professionaalsetele kasutajatele. Muudetavalt seadistatav seade, äärmiselt tugev ja väga lihtne kasutada.