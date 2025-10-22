Käeshoitav survepesur
Ühendage voolik ja olete valmis alustama: Innovatiivne akutoitega käeshoitavad survepesurid koos 18 V Kärcheri Battery Power vahetatava akuga kiireks, mitmekülgseks vahepuhastamiseks terves majapidamises – ilma toitevõrguga ühendamata.
TOO OMA KUNINGRIIKI MIDAGI TÕELISELT MULJETAVALDAVAT.
Pole pistikut? Pole probleemi! Kärcheri 18 Battery akuplatvormi kerged akutoitelised keskmise tugevusega käsisurvepesurid puhastavad kodus pea kõike, sealjuures pistikutoidet vajamata. Lihtsalt ühendage voolik külge ja seade on kasutamiseks valmis.
Piiramatu arv lisatarvikuid
FJ 24 käsipesuri vahuotsak
FJ 24 kodu- ja aiapuhastusvahendite vahuotsak Kärcheri käsipesuritele.
MJ 24 käeshoitav “viis ühes” Multi Jet pihustusseade
Universaalne “viis ühes” pihustusseade KHB 5 survepesurile: käeshoitav MJ 24 pihustusseade sirge, lapiku, loputava, vahelduva, valava veejoa saamiseks. Lihtsalt reguleeritav otsakupea pööramisega.
VJ 24 käsoitav 360° ulatuses muutuva asendiga pihustustoru
Variable spray lance with adjustable 360° joint: The VJ 24 Handheld for the Handheld Cleaner is ideal for cleaning areas that are difficult to access.