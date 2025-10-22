Käeshoitav survepesur

Ühendage voolik ja olete valmis alustama: Innovatiivne akutoitega käeshoitavad survepesurid koos 18 V Kärcheri Battery Power vahetatava akuga kiireks, mitmekülgseks vahepuhastamiseks terves majapidamises – ilma toitevõrguga ühendamata.

Käeshoitav survepesur

TOO OMA KUNINGRIIKI MIDAGI TÕELISELT MULJETAVALDAVAT.

Pole pistikut? Pole probleemi! Kärcheri 18 Battery akuplatvormi kerged akutoitelised keskmise tugevusega käsisurvepesurid puhastavad kodus pea kõike, sealjuures pistikutoidet vajamata. Lihtsalt ühendage voolik külge ja seade on kasutamiseks valmis.

Peamised funktsioonid

Puhas vabadus! Juhtmevaba! Uue juhtmeta Kärcheriga jõuate ka pistikupesast eemal olevate kohtadeni. See teeb puhastamise lihtsaks – eriti siis, kui seda peab tegema kiiresti!

Ühtlane kesktaseme surve
Ühe pihustustoru kasutamisega võimaldab tõhus ja õrn lapik jugadüüs puhastada ka tundlikke pindasid.

Käeshoitava survepesuri võimsus
Sobib mugavalt käega, valmis kiireks kasutamiseks ja kompaktseks hoiustamiseks.

Piiramatu arv lisatarvikuid

FJ 24 kodu- ja aiapuhastusvahendite vahuotsak Kärcheri käsipesuritele.

Universaalne “viis ühes” pihustusseade KHB 5 survepesurile: käeshoitav MJ 24 pihustusseade sirge, lapiku, loputava, vahelduva, valava veejoa saamiseks. Lihtsalt reguleeritav otsakupea pööramisega.

Variable spray lance with adjustable 360° joint: The VJ 24 Handheld for the Handheld Cleaner is ideal for cleaning areas that are difficult to access.