AKUTOITEGA UMBROHUEEMALDI

Võida lahing umbrohuga!

Võida lahing umbrohuga lihtsalt, kiiresti ja vaevata Kärcheri juhtmeta umbrohueemaldajaga. WRE 18-55 sobib suurepäraselt umbrohu kiireks eemaldamiseks, kuna seadme 18 V vahetatav aku ja uuenduslik pöörlev harjapea saavad jagu samblast ja umbrohust. Tänu pikendatavale käepidemele on teil mugav seadet kasutada. Elage valuvabas ja umbrohuvabas maailmas.

Kõikjal, kus umbrohi püüab võimust võtta, peab see mõõtu võtma umbrohueemaldiga WRE 18-55. Umbrohueemaldit on väga mugav kasutada. Lihtsalt liigutage seistes masinat umbrohu kohal ja ongi valmis.