AKUTOITEGA UMBROHUEEMALDI
Umbrohu kasvu on sageli raske piirata. Nii kummargil kui põlvili on töö väsitav ja valus. Näib, et umbrohu eemaldamiseks pole head lahendust. Kuid nüüd tegeleb umbrohueemaldi Kärcher WRE 4 Battery umbrohutõrjega vahetult.
Akutoitega umbrohueemaldi omadused
Uuenduslik harjapea pinnalt umbrohu eemaldamiseks
Tänu spetsiaalselt paigaldatud nailonharjastele ja kiirusele kuni 2800 pööret minutis saab astmetelt ja kivipindadelt vaevata eemaldada pinnaumbrohud ja sambla.
Akutoitega umbrohueemaldi pöörleva puhastuspeaga
Puhastuspea nurka saab reguleerida ühe nupuvajutusega, et eemaldada umbrohi takistuste (nt pinkide) alt. See võimaldab seadet reguleerida ka operaatori kõrgusele.
Tööriistadeta harjaste vahetus
Harjaseid saab vahetada hetkega ilma tööriistu kasutamata. Lihtsalt keerake lahti ja eemaldage lähiabi ning sisestage uus harjariba. Lihtne ja kiire.
Võida lahing umbrohuga!
Võida lahing umbrohuga lihtsalt, kiiresti ja vaevata Kärcheri juhtmeta umbrohueemaldajaga. WRE 18-55 sobib suurepäraselt umbrohu kiireks eemaldamiseks, kuna seadme 18 V vahetatav aku ja uuenduslik pöörlev harjapea saavad jagu samblast ja umbrohust. Tänu pikendatavale käepidemele on teil mugav seadet kasutada. Elage valuvabas ja umbrohuvabas maailmas.
Kõikjal, kus umbrohi püüab võimust võtta, peab see mõõtu võtma umbrohueemaldiga WRE 18-55. Umbrohueemaldit on väga mugav kasutada. Lihtsalt liigutage seistes masinat umbrohu kohal ja ongi valmis.
Nõuanded kasutamiseks
Parim viis sambla ja umbrohu eemaldamiseks WRE 18-55 abil.
Lihtne ja ilma kemikaalideta
WRE 18-55 abil saab kivipindadelt, näiteks terrassidelt ja aiaradadelt sambla eemaldada vaevata ja kemikaalideta.
Servade puhastamine
Umbrohtu saab suruda vastu kivivuuki või astmete servi ja umbrohust puhtada.
Ergonoomiline kasutamine
Erinevalt paljudest trimmeritest ei pea WRE-d õhus hoidma, vaid seda saab mugavalt ja õige nurga all kasutada, toetudes lähedusabile.
Jõupingutust säästev tööasend
Harjaste kaitse, 360° pöörlev poolkera, võimaldab energiasäästlikku tööasendit ja hoiab harjapea optimaalse nurga all.
Tõhus harjapea kasutamine
Harja pöörlemine on eelseadistatud nii, et see töötab kõige tõhusamalt kui seda kasutada vasakpoolsel küljel.
Näited pindadest ja umbrohtudest
Ei mingeid kemikaale ja painutamist. WRE-d on lihtne kasutada ning see võimaldab valuvabalt eemaldada sambla ja umbrohu erinevatelt kõvadelt pindadelt.
Äärekivid
Trepid
Ei sobi muru niitmiseks ja liigsele umbrohule.
Sammaldunud vuugid
Sammaldunud pinnad
Võililled
Teelehed
Munakivid
Sillutuskivid
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery komplekt
Ergonoomilise juhtmeta umbrohueemaldajaga WRE 18-55 akukomplektiga saate eemaldada inetu sambla ilma selga ja põlvi koormamata. Aku ja laadijakuuluvad komplekti, nii et saate kohe alustada.
Aku võimsus: 18 V
Harjaste kiirus: 2300 - 2800 (U/min)
Harjaste läbimõõt: 180 (mm)
Tööaeg:ca. 15 (min)*
Kaal ilma lisaseadmeteta: 2.9 kg
Laadimisseade: Kärcher Fast charger battery power 18 V
Komplekti kuuluv aku: 18 V/2.5 Ah
* Maksimaalne võimsus 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power vahetatav aku.
Kärcher Battery Power battery platvorm
Siin on kõik 18 V Kärcher Battery Power akude valikus olevad seadmed
Akutoitega umbrohueemaldaja kuulub Kärcheri 18 V akuplatvormi tootevalikusse.
Avastage suur hulk tooteid ja vaadake, millised muud seadmed ühilduvad 18 V akuga.