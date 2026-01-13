AKUTOITEGA UMBROHUEEMALDI

Umbrohu kasvu on sageli raske piirata. Nii kummargil kui põlvili on töö väsitav ja valus. Näib, et umbrohu eemaldamiseks pole head lahendust. Kuid nüüd tegeleb umbrohueemaldi Kärcher WRE 4 Battery umbrohutõrjega vahetult.

Akutoitega umbrohueemaldi omadused

Uuenduslik harjapea pinnalt umbrohu eemaldamiseks

Tänu spetsiaalselt paigaldatud nailonharjastele ja kiirusele kuni 2800 pööret minutis saab astmetelt ja kivipindadelt vaevata eemaldada pinnaumbrohud ja sambla.

Akutoitega umbrohueemaldi pöörleva puhastuspeaga

Puhastuspea nurka saab reguleerida ühe nupuvajutusega, et eemaldada umbrohi takistuste (nt pinkide) alt. See võimaldab seadet reguleerida ka operaatori kõrgusele.

 

Tööriistadeta harjaste vahetus

Harjaseid saab vahetada hetkega ilma tööriistu kasutamata. Lihtsalt keerake lahti ja eemaldage lähiabi ning sisestage uus harjariba. Lihtne ja kiire.

Võida lahing umbrohuga!

Võida lahing umbrohuga lihtsalt, kiiresti ja vaevata Kärcheri juhtmeta umbrohueemaldajaga. WRE 18-55 sobib suurepäraselt umbrohu kiireks eemaldamiseks, kuna seadme 18 V vahetatav aku ja uuenduslik pöörlev harjapea saavad jagu samblast ja umbrohust. Tänu pikendatavale käepidemele on teil mugav seadet kasutada. Elage valuvabas ja umbrohuvabas maailmas.

Kõikjal, kus umbrohi püüab võimust võtta, peab see mõõtu võtma umbrohueemaldiga WRE 18-55. Umbrohueemaldit on väga mugav kasutada. Lihtsalt liigutage seistes masinat umbrohu kohal ja ongi valmis.

Nõuanded kasutamiseks

Parim viis sambla ja umbrohu eemaldamiseks WRE 18-55 abil.

Lihtne ja ilma kemikaalideta

WRE 18-55 abil saab kivipindadelt, näiteks terrassidelt ja aiaradadelt sambla eemaldada vaevata ja kemikaalideta.

Servade puhastamine

Umbrohtu saab suruda vastu kivivuuki või astmete servi ja umbrohust puhtada.

Ergonoomiline kasutamine

Erinevalt paljudest trimmeritest ei pea WRE-d õhus hoidma, vaid seda saab mugavalt ja õige nurga all kasutada, toetudes lähedusabile.

Jõupingutust säästev tööasend

Harjaste kaitse, 360° pöörlev poolkera, võimaldab energiasäästlikku tööasendit ja hoiab harjapea optimaalse nurga all.

Tõhus harjapea kasutamine

Harja pöörlemine on eelseadistatud nii, et see töötab kõige tõhusamalt kui seda kasutada vasakpoolsel küljel.

Näited pindadest ja umbrohtudest

 

Ei mingeid kemikaale ja painutamist. WRE-d on lihtne kasutada ning see võimaldab valuvabalt eemaldada sambla ja umbrohu erinevatelt kõvadelt pindadelt.

Äärekivid

Trepid

Ei sobi muru niitmiseks ja liigsele umbrohule.

Sammaldunud vuugid

Sammaldunud pinnad

Võililled

Teelehed

Munakivid

Sillutuskivid

18 V Kärcher Battery Power

WRE 18-55 Battery komplekt

Ergonoomilise juhtmeta umbrohueemaldajaga WRE 18-55 akukomplektiga saate eemaldada inetu sambla ilma selga ja põlvi koormamata. Aku ja laadijakuuluvad komplekti, nii et saate kohe alustada.

Aku võimsus: 18 V
Harjaste kiirus: 2300 - 2800 (U/min)
Harjaste läbimõõt: 180 (mm)
Tööaeg:ca. 15 (min)*
Kaal ilma lisaseadmeteta: 2.9 kg
Laadimisseade: Kärcher Fast charger battery power 18 V
Komplekti kuuluv aku: 18 V/2.5 Ah

* Maksimaalne võimsus 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power vahetatav aku.

 

Kärcher Battery Power battery platvorm

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Siin on kõik 18 V Kärcher Battery Power akude valikus olevad seadmed

Akutoitega umbrohueemaldaja kuulub Kärcheri 18 V akuplatvormi tootevalikusse.
Avastage suur hulk tooteid ja vaadake, millised muud seadmed ühilduvad 18 V akuga.

