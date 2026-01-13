AKUTOITEGA HEKILÕIKURID

Tähistagu need krundi piiri, pakkugu privaatsust või olgu kaunistuseks, olenemata hekkide või põõsaste otstarbest muudavad Kärcheri ülikergelt käsitsetavad akutoitega hekilõikurid need probleemideta korralikuks ja täpseks.

HGE

Hekilõikuri omadused

Tagumine käepide, mis on pööratav 180°, võtab ära pinge kasutaja kätest ja õlgadest.

pööratav käepide

Sõltuvalt kasutusviisist saavad kasutajad valida maksimaalse võimsuse ja maksimaalse kiiruse vahel.

kiirus

Hekiharjaga saab maha langetada äralõigatud oksad ja vitsad.

hekihari
Teraotsakaitse
Teraotsakaitse hoiab ära hoonete ja tera enda kahjustused.
Saefunktsioon
Saefunktsioon on eriti praktiline üksikute jämedamate okstega hekkide korral.
36 V liitium-ioonaku
36 V liitium-ioonaku on osa akutooteperest Kärcher Battery Power.

Hekilõikuri eriomadused

Võimas hekilõikur HGE 36-60 Battery on ideaalne tööriist keerulisteks hekilõiketöödeks. Tänu kaheastmelisele kiirusejuhtimisele saavad kasutajad valida sõltuvalt kasutusviisist maksimaalse kiiruse ja maksimaalse võimsuse vahel. Lisaks kergendab saefunktsioon jämedamate okste lõikamist.

Ritvhekilõikuri eriomadused

Pikendusvarras: kõrgete hekkide lõikamise kergendamiseks. Kiirkinnitusega ja ruumisäästliku hoiustamisega.

Pikendusvarras

Reguleeritav lõikepea: võimalus valida neli kaldenurka kuni 115° mitmesuguste erinevate hekikujude lõikamiseks.

Reguleeritav lõikepea

Hekihari: langetab heki lõikejäägid mugavalt pigem heki ette kui heki sisse.

Hekihari
Saefunktsioon
Saefunktsioon: tänu integreeritud saefunktsioonile saab lõigata isegi jämedamaid oksi.
Õlarihm
Õlarihm: tagab optimaalse kaalujaotuse ja leevendab pikematel töödel pinget kasutaja kätes.
Teraotsakaitse
Teraotsakaitse: hoiab ära hoonete, põrandate ja tera enda kahjustused.

Ritvhekilõikuri eriomadused

Ritvhekilõikuri PHG 18-45 Battery kasutamisel pole redelit vaja. Reguleeritav lõikepea võimaldab sooritada mis tahes lõiketöid mugavalt seistes maapinnal ‒ ideaalne kõrgete ja laiade hekkide korral.

18 V Kärcher Battery Power

HGE hedge trimmer 18-45 18 Volt

HGE 18-45 aku komplektiga

Kerge mugavaks käsitsemiseks ilma pingutuseta: teemantlõiketeraga aku komplekti sisaldav hekilõikur HGE 18-45 Battery täppislõikamiseks.

Pinge: 18 V
Lõikepikkus: 45 cm
Hambasamm: 18 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 250 m*
Pööratav tagumine käepide: ei
Kaheastmeline kiiruse reguleerimine: ei
Hekihari: ei

* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

18-50 HGE

HGE 18-50 aku komplektiga

Hekilõikur HGE 18-50 Battery: 180° pööratav tagumine käepide ja hekihari tagavad mugava hekilõikuse.

Pinge: 18 V
Lõikepikkus: 50 cm
Hambasamm: 22 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 325 m*
Pööratav tagumine käepide: jah
Kaheastmeline kiiruse reguleerimine: ei
Hekihari: jah

* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 aku komplektiga

Ritvhekilõikuri PHG 18-45 Battery kasutamisel pole redelit vaja. Reguleeritav lõikepea võimaldab lõigata hekki külgedelt, ülevalt ja alt seistes mugavalt maapinnal – ideaalne kõrgete ja laiade hekkide korral.

Pinge: 18 V
Lõikepikkus: 45 cm
Hambasamm: 18 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 250 m*
Reguleeritav lõikepea: jah, 115°
Hekihari: jah

* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

36 V Kärcher Battery Power

HGE

HGE 36-60 aku komplektiga

Suurte hekkide lõikamiseks valige mugav ja juhtmeta võimsa 36 V akuga hekilõikur HGE 36-60 Battery. Varustatud 180° pööratava tagumise käepidemega, hekiharjaga ja kaheastmelise kiiruse juhtimisega: võimas hekitrimmer HGE 36-60 Battery.

Pinge: 36 V
Lõikepikkus: 60 cm
Hambasamm: 26 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 600 m*
Pööratav tagumine käepide: jah
Kaheastmeline kiiruse reguleerimine: jah
Hekihari: jah

* Maksimaalne jõudlus 36 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.