AKUTOITEGA HEKILÕIKURID
Tähistagu need krundi piiri, pakkugu privaatsust või olgu kaunistuseks, olenemata hekkide või põõsaste otstarbest muudavad Kärcheri ülikergelt käsitsetavad akutoitega hekilõikurid need probleemideta korralikuks ja täpseks.
Hekilõikuri omadused
Tagumine käepide, mis on pööratav 180°, võtab ära pinge kasutaja kätest ja õlgadest.
Sõltuvalt kasutusviisist saavad kasutajad valida maksimaalse võimsuse ja maksimaalse kiiruse vahel.
Hekiharjaga saab maha langetada äralõigatud oksad ja vitsad.
Hekilõikuri eriomadused
Ritvhekilõikuri eriomadused
Pikendusvarras: kõrgete hekkide lõikamise kergendamiseks. Kiirkinnitusega ja ruumisäästliku hoiustamisega.
Reguleeritav lõikepea: võimalus valida neli kaldenurka kuni 115° mitmesuguste erinevate hekikujude lõikamiseks.
Hekihari: langetab heki lõikejäägid mugavalt pigem heki ette kui heki sisse.
Ritvhekilõikuri eriomadused
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 aku komplektiga
Kerge mugavaks käsitsemiseks ilma pingutuseta: teemantlõiketeraga aku komplekti sisaldav hekilõikur HGE 18-45 Battery täppislõikamiseks.
Pinge: 18 V
Lõikepikkus: 45 cm
Hambasamm: 18 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 250 m*
Pööratav tagumine käepide: ei
Kaheastmeline kiiruse reguleerimine: ei
Hekihari: ei
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
HGE 18-50 aku komplektiga
Hekilõikur HGE 18-50 Battery: 180° pööratav tagumine käepide ja hekihari tagavad mugava hekilõikuse.
Pinge: 18 V
Lõikepikkus: 50 cm
Hambasamm: 22 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 325 m*
Pööratav tagumine käepide: jah
Kaheastmeline kiiruse reguleerimine: ei
Hekihari: jah
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
PHG 18-45 aku komplektiga
Ritvhekilõikuri PHG 18-45 Battery kasutamisel pole redelit vaja. Reguleeritav lõikepea võimaldab lõigata hekki külgedelt, ülevalt ja alt seistes mugavalt maapinnal – ideaalne kõrgete ja laiade hekkide korral.
Pinge: 18 V
Lõikepikkus: 45 cm
Hambasamm: 18 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 250 m*
Reguleeritav lõikepea: jah, 115°
Hekihari: jah
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 aku komplektiga
Suurte hekkide lõikamiseks valige mugav ja juhtmeta võimsa 36 V akuga hekilõikur HGE 36-60 Battery. Varustatud 180° pööratava tagumise käepidemega, hekiharjaga ja kaheastmelise kiiruse juhtimisega: võimas hekitrimmer HGE 36-60 Battery.
Pinge: 36 V
Lõikepikkus: 60 cm
Hambasamm: 26 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega: maks. 600 m*
Pööratav tagumine käepide: jah
Kaheastmeline kiiruse reguleerimine: jah
Hekihari: jah
* Maksimaalne jõudlus 36 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.