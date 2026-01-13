AKUTOITEGA MURUTRIMMER
Kärcheri akutoitega murutrimmerid võimaldavad aia niitmisel tõepoolest kõike. Need mitte ainult ei taga muruservade puhata lõikuse, vaid on eriti head ka niitmisel nurkades ja kitsastes kohtades. Ergonoomiline käepide tagab kasutajate mugava kehahoiaku, mis kaitseb selga alati.
Omadused
Nailonist trimmerijõhvi automaatne reguleerimine.
Muru trimmimisel tagavad võimas mootor ja automaatne nailonist trimmerijõhvi reguleerimine täiusliku lõikamistulemuse. Piisab, kui asetate tamiilirulli trimmeri trumli alumisse ossa ja akutoitega murutrimmer on valmis aiatöödeks. Kui tamiil kasutamise käigus kulub, saab seda automaatselt reguleerida, vajutades seadmel olevat lülitit.
Keerutatud nailonist trimmerijõhv tagab täpse lõike.
Keerutatud nailonist trimmerijõhv tagab täpse lõike muru trimmerdamisel. See võimaldab märkimisväärselt täpset muru ääristamist, eriti muru servade lähedal ja raskesti ligipääsetavates kohtades.
Valikuline trimmeriterade kasutamine nõudlike tööülesannete korral.
Akuga murutrimmer sobib mitte ainult muru äärte trimmimiseks, vaid ka suuremate alade või metsiku taimestiku hooldamiseks. Vajadusel saab nõudlikemate tööde, näiteks eriti tiheda metsiku taimestiku või umbrohu lõikamiseks kasutada trimmeri lõiketerasid.
Tänu mitmekesistele funktsioonidele on aiahuvilised valmis igaks olukorraks:
Vahetatav aku
Vahetatava akuga saavad aialembesed muretult töötada ilma lugematute pikendusjuhtmeteta ja alustada tööga kohe.
Täpne lõige
Reguleeritava stringi ja lõiketerade valikuga sobib akutoitega murutrimmer nii kõrgele rohule kui ka metsikule taimestikule. Tamiil tagab ka täpse lõike, võimaldades kergesti ja kiiresti lõigata muru terrassi servade või kivipiirde ääres soovitud pikkusele.
Kerge ja käepärane
Madal kaal muudab selle igapäevases kasutamises eriti lihtsaks. See tähendab, et isegi suured muruplatsid saab aiahooajaks kiiresti valmis.
Ergonoomiline trimmimine
Sageli tuleb tingimused kohandada vastavalt töödeldavatele aladele. Avatud ruum ei ole alati tagatud. LTR 3-18 Dual ja LTR 18-30 trimmeripead saab kiiresti ja lihtsalt reguleerida muru lõikamiseks madala aiapingi all.
Taimekaitsevõre
Et vältida lillede ja puude kahjustamist, kaitseb LTR 36-33, LTR 3-18 Dual ja LTR 18-30 mudelite väljatõmmatav taimekaitsevõre trimmerdamisel taimi. See tagab, et teie lillepeenrad on optimaalselt kaitstud ja saate muretult töötada murupiiri lähedal.
Taimekaitse
Muru trimmerdamisel lõigatakse muru, samblad ja umbrohud kõrgetel kiirustel. Akutoitega murutrimmeri praktiline kaitsekiiver kaitseb kasutajat lendavate niidete eest.
Eriomadused
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 aku komplektiga
Aku komplektiga murutrimmer LTR 18-25 Battery Set istub kasutaja käes ergonoomiliselt ja oma 25 cm lõikeläbimõõduga pääseb muruplatsi täpseks trimmimiseks vaevata kõikidesse aianurkadesse ja kitsastesse kohtadesse.
Aku pinge: 18 V
Lõikeläbimõõt: 25 cm
Lõikamiskiirus: 9500 p/min
Trimmerijõhvi läbimõõt: 1,6 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 300 m
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
LTR 18-30 aku komplektiga
Mugav muru trimmimine aku komplekti sisaldava murutrimmeriga LTR 18-30 Battery Set. Selle reguleeritav kaldenurk võimaldab trimmida isegi madalate takistuste alt.
Aku pinge: 18 V
Lõikeläbimõõt: 30 cm
Lõikamiskiirus: 7800 p/min
Trimmerijõhvi läbimõõt: 1,6 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 350 m
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
LTR 3-18 aku komplektiga
Võimas, tõhus ja mugav – 36 V mootor, mis töötab kahe 18 V akuga, muudab muru trimmimise lõbusaks. Samuti väga tõhus pikkadel murualadel.
Aku pinge: 2 x 18 V = 36 V
Lõikeläbimõõt: 30 cm
Lõikamiskiirus: 7400 rpm
Trimmerijõhvi läbimõõt: 1,6 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 600 m
* Maksimaalne jõudlus 2 x 18 V / 2.5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
Kärcher Battery Power battery platvorm
Siit leiate kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmed.
Akuga murutrimmer on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist. Samade 18 V Battery Power akudega saab ühendada ka paljusid muid tooteid.