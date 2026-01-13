AKUTOITEGA MURUTRIMMER

Kõigis aedades on piirkondi, kuhu muruniiduk ei ulatu. LTR 3-18 Dual Battery Set-ga saate seda teha. Topeltaku jõudlusega saate lõigata ka rohkelt rohelust tõhusalt ja õrnalt, otse muru servani.

Puhas töö

Puhtalt töödeldud trimmerijõhvil olev automaatne jõhvi reguleerimine tagab alati puhta ja siledama muru serva. Erinevalt teistest seadmetest, millel on metallist tera, võimaldab integreeritud jõhv töötada ka telliskivipiirde läheduses. See vähendab mitte ainult sädemete tekkimise riski, vaid tagab ka sujuva ülemineku murult peenardele või terrassile.

Selge ülevaade

Murutrimmer on varustatud Real Time tehnoloogiaga. Aku sisseehitatud LCD-ekraan näitab jäänud kasutusaega minutites ja aku mahutavust reaalajas, kui seda kasutatakse aiatöödel. Nüüd ei seisa miski aiatööde teel.

Ergonoomiline töö

Tänu akutoitega murutrimmeri täispikale teleskoopvarrele, teisele käepidemele ja õlarihmale saab LTR 3-18 Dualiga teha aiatöid väga ergonoomilisel, selga koormamata. Suurel murualal ei pea aiapinke muruniitmise ajal ära koristama. Aiandushuvilised saavad kiiresti ja mugavalt reguleerida muruniiduki peaga kaldenurka ning lõigata muru madalate takistuste all (LTR 3-18 ja LTR 18-30).