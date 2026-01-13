AKUTOITEGA MURUTRIMMER

Kärcheri akutoitega murutrimmerid võimaldavad aia niitmisel tõepoolest kõike. Need mitte ainult ei taga muruservade puhata lõikuse, vaid on eriti head ka niitmisel nurkades ja kitsastes kohtades. Ergonoomiline käepide tagab kasutajate mugava kehahoiaku, mis kaitseb selga alati.

A woman uses the Kärcher battery lawn trimmer to trim the lawn under a garden bench

Omadused

Nailonist trimmerijõhvi automaatne reguleerimine.

Muru trimmimisel tagavad võimas mootor ja automaatne nailonist trimmerijõhvi reguleerimine täiusliku lõikamistulemuse. Piisab, kui asetate tamiilirulli trimmeri trumli alumisse ossa ja akutoitega murutrimmer on valmis aiatöödeks. Kui tamiil kasutamise käigus kulub, saab seda automaatselt reguleerida, vajutades seadmel olevat lülitit.

The Kärcher battery lawn trimmer from below with visible nylon thread

Keerutatud nailonist trimmerijõhv tagab täpse lõike.

Keerutatud nailonist trimmerijõhv tagab täpse lõike muru trimmerdamisel. See võimaldab märkimisväärselt täpset muru ääristamist, eriti muru servade lähedal ja raskesti ligipääsetavates kohtades.

A Kärcher battery-powered lawn trimmer trims the grass near an edge

Valikuline trimmeriterade kasutamine nõudlike tööülesannete korral.

Akuga murutrimmer sobib mitte ainult muru äärte trimmimiseks, vaid ka suuremate alade või metsiku taimestiku hooldamiseks. Vajadusel saab nõudlikemate tööde, näiteks eriti tiheda metsiku taimestiku või umbrohu lõikamiseks kasutada trimmeri lõiketerasid.

One hand installs trimmer blade on Kärcher battery lawn trimmer

Tänu mitmekesistele funktsioonidele on aiahuvilised valmis igaks olukorraks:

The Kärcher 18 V rechargeable battery with LCD display in detail

Vahetatav aku

Vahetatava akuga saavad aialembesed muretult töötada ilma lugematute pikendusjuhtmeteta ja alustada tööga kohe.

Lateral: View of the Kärcher battery-powered lawn trimmer in action

Täpne lõige

Reguleeritava stringi ja lõiketerade valikuga sobib akutoitega murutrimmer nii kõrgele rohule kui ka metsikule taimestikule. Tamiil tagab ka täpse lõike, võimaldades kergesti ja kiiresti lõigata muru terrassi servade või kivipiirde ääres soovitud pikkusele.

The Kärcher battery lawn trimmer is held relaxed on the handle and pole

Kerge ja käepärane

Madal kaal muudab selle igapäevases kasutamises eriti lihtsaks. See tähendab, et isegi suured muruplatsid saab aiahooajaks kiiresti valmis.

one hand adjusts the angle of the Kärcher battery-powered lawn trimmer at the touch of a button

Ergonoomiline trimmimine

Sageli tuleb tingimused kohandada vastavalt töödeldavatele aladele. Avatud ruum ei ole alati tagatud. LTR 3-18 Dual ja LTR 18-30 trimmeripead saab kiiresti ja lihtsalt reguleerida muru lõikamiseks madala aiapingi all.

Detail: the plant guard of the Kärcher battery-powered lawn trimmer protects plants

Taimekaitsevõre

Et vältida lillede ja puude kahjustamist, kaitseb LTR 36-33, LTR 3-18 Dual ja LTR 18-30 mudelite väljatõmmatav taimekaitsevõre trimmerdamisel taimi. See tagab, et teie lillepeenrad on optimaalselt kaitstud ja saate muretult töötada murupiiri lähedal.

Close-up view: the Kärcher battery lawn trimmer with protective bonnet in action

Taimekaitse

Muru trimmerdamisel lõigatakse muru, samblad ja umbrohud kõrgetel kiirustel. Akutoitega murutrimmeri praktiline kaitsekiiver kaitseb kasutajat lendavate niidete eest.

Eriomadused

Kõigis aedades on piirkondi, kuhu muruniiduk ei ulatu. LTR 3-18 Dual Battery Set-ga saate seda teha. Topeltaku jõudlusega saate lõigata ka rohkelt rohelust tõhusalt ja õrnalt, otse muru servani.

Puhas töö
Puhtalt töödeldud trimmerijõhvil olev automaatne jõhvi reguleerimine tagab alati puhta ja siledama muru serva. Erinevalt teistest seadmetest, millel on metallist tera, võimaldab integreeritud jõhv töötada ka telliskivipiirde läheduses. See vähendab mitte ainult sädemete tekkimise riski, vaid tagab ka sujuva ülemineku murult peenardele või terrassile.

Selge ülevaade
Murutrimmer on varustatud Real Time tehnoloogiaga. Aku sisseehitatud LCD-ekraan näitab jäänud kasutusaega minutites ja aku mahutavust reaalajas, kui seda kasutatakse aiatöödel. Nüüd ei seisa miski aiatööde teel.

Ergonoomiline töö
Tänu akutoitega murutrimmeri täispikale teleskoopvarrele, teisele käepidemele ja õlarihmale saab LTR 3-18 Dualiga teha aiatöid väga ergonoomilisel, selga koormamata. Suurel murualal ei pea aiapinke muruniitmise ajal ära koristama. Aiandushuvilised saavad kiiresti ja mugavalt reguleerida muruniiduki peaga kaldenurka ning lõigata muru madalate takistuste all (LTR 3-18 ja LTR 18-30).

18 V Kärcher Battery Power

LTR 18-25 aku komplektiga

LTR 18-25 aku komplektiga

Aku komplektiga murutrimmer LTR 18-25 Battery Set istub kasutaja käes ergonoomiliselt ja oma 25 cm lõikeläbimõõduga pääseb muruplatsi täpseks trimmimiseks vaevata kõikidesse aianurkadesse ja kitsastesse kohtadesse.

Aku pinge: 18 V
Lõikeläbimõõt: 25 cm
Lõikamiskiirus: 9500 p/min
Trimmerijõhvi läbimõõt: 1,6 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 300 m

* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

LTR 18-30 aku komplektiga

Mugav muru trimmimine aku komplekti sisaldava murutrimmeriga LTR 18-30 Battery Set. Selle reguleeritav kaldenurk võimaldab trimmida isegi madalate takistuste alt.

Aku pinge: 18 V
Lõikeläbimõõt: 30 cm
Lõikamiskiirus: 7800 p/min
Trimmerijõhvi läbimõõt: 1,6 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 350 m

* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

LTR 3-18 aku komplektiga

Võimas, tõhus ja mugav – 36 V mootor, mis töötab kahe 18 V akuga, muudab muru trimmimise lõbusaks. Samuti väga tõhus pikkadel murualadel.

Aku pinge: 2 x 18 V = 36 V
Lõikeläbimõõt: 30 cm
Lõikamiskiirus: 7400 rpm
Trimmerijõhvi läbimõõt: 1,6 mm
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 600 m

* Maksimaalne jõudlus 2 x 18 V / 2.5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.



Kärcher Battery Power battery platvorm

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Siit leiate kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmed.

Akuga murutrimmer on osa 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormist. Samade 18 V Battery Power akudega saab ühendada ka paljusid muid tooteid.

