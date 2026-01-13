AKUTOITEGA MURUNIIDUK

Ilma kaablita. Ilma bensiinita. Kärcheri manööverdatavad 18 V muruniidukid ja võimsad 36 V muruniidukid tagavad täiusliku niitmistulemuse ja maksimaalse liikuvuse. Igasse komplekti kuuluvad: 5,0 Ah aku, kiirlaadija ja multšikork.

Omadused

Muru niitmisjäägid saab multšikorgi kasutamise korral loodusliku väetisena üle kogu muru laiali laotada.

Multšimine

Murukammid haaravad muru automaatselt ka servadest. Ei vaja järelniitmist.

Servade niitmine

Praktiline käepideme konstruktsioon võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.

Ruumisäästlik hoiustamine
Liitiumioonaku
Kauakestev ja võimas tänu liitium-ioonelementidele.
Kerge niitmine
Tänu täiendavale käigutoele on niitmine kerge isegi kallakutel.
Lükkesanga reguleerimine
Lükkesanga saab eraldi kohandada vastavaks kasutaja pikkusele.
Lõikekõrguse reguleerimine
Lõikekõrgust saab reguleerida tsentraalselt.
Terasterad
Teravad terasterad puhtaks niitmiseks.
Ergonoomiline käepide
Mugavast vahtkäepidemest saab kindlalt kinni hoida.

Eriomadused

Suure lõikelaiuse ja rohumahutavusega võimas akutoitega muruniiduk LMO 36-46 võimaldab kiiret niitmistööd. Funktsioon Push Assist pakub ühe nupuvajutusega käigutuge. Ideaalne kerge vaevaga niitmiseks aedades, isegi kallakutel.

18 V Kärcher Battery Power

18-33 lawn mower

LMO 18-33 aku komplektiga

Maksimaalne liikuvus ja juhitavus väikese kaalu korral. Aku komplektiga muruniiduk LMO 18-33 Battery Set 18 V/5,0 Ah akuga Kärcher Battery Power pakub kompaktsete mõõtudega akuniiduki mugavust.

Aku pinge: 18 V
Lõikelaius: 33 cm
Lõikekõrgus: 35–65 mm
Rohumahutavus: 35 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 250 m²

* Maksimaalne jõudlus 18 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

18-36 lawn mower

LMO 18-36 aku kompletiga

Mugav lõikekõrguse reguleerimine seadme ülaosas ja pindalajõudlus ühe akulaadimisega kuni 350 m²: aku komplektiga muruniiduk LMO 18-36 Battery Set on väikeste ja keskmise suurusega muruplatside korral väga paindlik.

Aku pinge: 18 V
Lõikelaius: 36 cm
Lõikekõrgus: 30–70 mm
Rohumahutavus: 45 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 350 m²

* Maksimaalne jõudlus 18 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

36 V Kärcher Battery Power

36-40 lawn mower

LMO 36-40 aku komplektiga

Pindalajõudlusega kuni 550 m² ühe akulaadimisega ja rohumahutavusega 50 l on see ideaalne isegi suurte muruplatside korral: aku komplektiga muruniiduk LMO 36-40 Battery Set võimsa 36 V/5,0 Ah akuga.

Aku pinge: 36 V
Lõikelaius: 40 cm
Lõikekõrgus: 20–70 mm
Rohumahutavus: 50 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 550 m²

* Maksimaalne jõudlus 36 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

36-46 Lawn Mower

LMO 36-46 aku komplektiga

Kerge niitmine isegi kallakutel: aku komplektiga muruniidukil LMO 36-46 Battery Set on funktsioon Push Assist, mis pakub tagarataste käigutuge.

Aku pinge: 36 V
Lõikelaius: 46 cm
Lõikekõrgus: 20–70 mm
Rohumahutavus: 55 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 650 m²

* Maksimaalne jõudlus 36 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.