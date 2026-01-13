AKUTOITEGA MURUNIIDUK

Ilma kaablita. Ilma bensiinita. Kärcheri manööverdatavad 18 V muruniidukid ja võimsad 36 V muruniidukid tagavad täiusliku niitmistulemuse ja maksimaalse liikuvuse. Igasse komplekti kuuluvad: 5,0 Ah aku, kiirlaadija ja multšikork.