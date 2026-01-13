AKUTOITEGA MURUNIIDUK
Ilma kaablita. Ilma bensiinita. Kärcheri manööverdatavad 18 V muruniidukid ja võimsad 36 V muruniidukid tagavad täiusliku niitmistulemuse ja maksimaalse liikuvuse. Igasse komplekti kuuluvad: 5,0 Ah aku, kiirlaadija ja multšikork.
Omadused
Muru niitmisjäägid saab multšikorgi kasutamise korral loodusliku väetisena üle kogu muru laiali laotada.
Murukammid haaravad muru automaatselt ka servadest. Ei vaja järelniitmist.
Praktiline käepideme konstruktsioon võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist.
Eriomadused
18 V Kärcher Battery Power
LMO 18-33 aku komplektiga
Maksimaalne liikuvus ja juhitavus väikese kaalu korral. Aku komplektiga muruniiduk LMO 18-33 Battery Set 18 V/5,0 Ah akuga Kärcher Battery Power pakub kompaktsete mõõtudega akuniiduki mugavust.
Aku pinge: 18 V
Lõikelaius: 33 cm
Lõikekõrgus: 35–65 mm
Rohumahutavus: 35 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 250 m²
* Maksimaalne jõudlus 18 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
LMO 18-36 aku kompletiga
Mugav lõikekõrguse reguleerimine seadme ülaosas ja pindalajõudlus ühe akulaadimisega kuni 350 m²: aku komplektiga muruniiduk LMO 18-36 Battery Set on väikeste ja keskmise suurusega muruplatside korral väga paindlik.
Aku pinge: 18 V
Lõikelaius: 36 cm
Lõikekõrgus: 30–70 mm
Rohumahutavus: 45 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 350 m²
* Maksimaalne jõudlus 18 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
36 V Kärcher Battery Power
LMO 36-40 aku komplektiga
Pindalajõudlusega kuni 550 m² ühe akulaadimisega ja rohumahutavusega 50 l on see ideaalne isegi suurte muruplatside korral: aku komplektiga muruniiduk LMO 36-40 Battery Set võimsa 36 V/5,0 Ah akuga.
Aku pinge: 36 V
Lõikelaius: 40 cm
Lõikekõrgus: 20–70 mm
Rohumahutavus: 50 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 550 m²
* Maksimaalne jõudlus 36 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
LMO 36-46 aku komplektiga
Kerge niitmine isegi kallakutel: aku komplektiga muruniidukil LMO 36-46 Battery Set on funktsioon Push Assist, mis pakub tagarataste käigutuge.
Aku pinge: 36 V
Lõikelaius: 46 cm
Lõikekõrgus: 20–70 mm
Rohumahutavus: 55 l
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 650 m²
* Maksimaalne jõudlus 36 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.