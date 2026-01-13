AKUTOITEGA KETTSAED

Akukettsae CNS 36-35 Battery puhul pole silmapaistva kiiruse ja optimaalse lõikelaiuse tõttu isegi jämedad puutüved probleemiks. Tööriistadeta keti pingutussüsteem ja keti automaatne määrimine muudavad kasutamise äärmiselt lihtsaks – nii professionaalidele kui ka algajatele. Tänu kettsae pidurile ja 2 lülitiga süsteemile on turvalisus kasutamise ajal alati tagatud.

