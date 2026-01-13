AKUTOITEGA KETTSAED

Puude hooldus, puude lõikus, küttepuude saagimine, puude langetamine: Kärcheri kettsaed ja ritvsaed avaldavad muljet kõigil rakendusaladel oma kasutajasõbralikkuse ja esmaklassilise ketikiirusega.

0 Toodet
Application battery chain saw

Kettsae omadused

Keti kerge pingutamine pööratava nupuga.

Kettsae seadistamine

Keti automaatne määrimine akukettsae kasutamiseks vähese hooldusega.

Keti automaatne määrimine

Harjadeta mootor pikendab kasutusiga.

Kettsae harjadeta mootor
Claw Stop battery chain saw
Küünistugi sae ohutuks juhtimiseks ja täpseks lõikamiseks.
Maximum Security Battery Chain Saw
Maksimaalne ohutus keti kohest peatumisest põhjustatud tagasilöögi korral.
Kettsae õlitase
Õlitaset saab alati kontrollida läbipaistva kontrollakna kaudu.

Kettsae eriomadused

Akukettsae CNS 36-35 Battery puhul pole silmapaistva kiiruse ja optimaalse lõikelaiuse tõttu isegi jämedad puutüved probleemiks. Tööriistadeta keti pingutussüsteem ja keti automaatne määrimine muudavad kasutamise äärmiselt lihtsaks – nii professionaalidele kui ka algajatele. Tänu kettsae pidurile ja 2 lülitiga süsteemile on turvalisus kasutamise ajal alati tagatud.
 

icon_arrow

Ritvsae omadused

Keti lihtne pingutamine kuuskantvõtmega.

Keti pingutamine

Tänu keti automaatsele määrimisele on kulumine ja hooldusvajadus väikesed.

Ritvsae automaatne märimine

Kerge klaaskiudridvast pikendusega saab probleemideta saagida oksi kuni 4 meetri kõrgusel.

Ritvsaag
Ritvsae lihtne hoiustamine
Ritvsae saab lahutada 3 osaks ja see võtab hoiustamisel minimaalselt ruumi.
Optimaalne kaalujaotus
Tänu praktilisele õlarihmale on kaalujaotus väsimuseta tööks optimaalne.
Tera optimaalne nurk 30°
Tera optimaalne nurk 30° mugavaks töötamiseks seistes maapinnal.

Ritvsae eriomadused

Seal, kus kettsaagidega kõrgel töötamine on raskendatud, on eelistatud töötamine Kärcheri akutoitega ritvsaega. Seda saab hõlpsalt ja ohutult kasutada raskelt lõigatavate okste saagimiseks kuni 4 meetri kõrgusel.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30

Akukettsaag CNS 18-30

Lihtsalt käsitsetav, mitmekülgselt kasutatav ja täiuslik puude hooldamiseks: Kerge akukettsaag CNS 18-30 Battery tööriistadeta keti pingutussüsteemiga.

Pinge: 18 V
Lati pikkus: 30 cm
Keti kiirus: 10 m/s
Õlipaagi maht: 200 ml
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 70 lõiget (läbimõõt 10 cm)
Tööriistadeta ketipingutus: jah
Automaatne ketimäärimine: jah
Harjadeta mootor: jah

* Maksimaalne jõudlus 18 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

PSW 18-20

Akutoitel ritvsaag PSW 18-20

Akutoitega ritvsaega PSW 18-20 Battery on võimalik jõuda kõigi oksteni kuni 4 meetri kõrgusel. Puude turvaliseks ja praktiliseks hooldamiseks.

Pinge: 18 V
Lati pikkus: 30 cm
Keti kiirus: 5,5 m/s
Õlipaagi maht: 50 ml
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 80 lõiget (läbimõõt 5 cm)
Tööriistadeta ketipingutus: ei
Automaatne ketimäärimine: jah
Harjadeta mootor: ei

* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35

Akukettsaag CNS 36-35

Suur ketikiirus ja pikk saelatt: akukettsaag CNS 36-35 Battery sobib ideaalselt puude nõudlikuks hooldamiseks.

Pinge: 36 V
Lati pikkus: 35 cm
Keti kiirus: 21 m/s
Õlipaagi maht: 190 ml
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 200 lõiget (läbimõõt 10 cm)
Tööriistadeta ketipingutus: jah
Automaatne ketimäärimine: jah
Harjadeta mootor: jah

* Maksimaalne jõudlus 36 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.