AKUTOITEGA KETTSAED
Puude hooldus, puude lõikus, küttepuude saagimine, puude langetamine: Kärcheri kettsaed ja ritvsaed avaldavad muljet kõigil rakendusaladel oma kasutajasõbralikkuse ja esmaklassilise ketikiirusega.
Kettsae omadused
Keti kerge pingutamine pööratava nupuga.
Keti automaatne määrimine akukettsae kasutamiseks vähese hooldusega.
Harjadeta mootor pikendab kasutusiga.
Kettsae eriomadused
Akukettsae CNS 36-35 Battery puhul pole silmapaistva kiiruse ja optimaalse lõikelaiuse tõttu isegi jämedad puutüved probleemiks. Tööriistadeta keti pingutussüsteem ja keti automaatne määrimine muudavad kasutamise äärmiselt lihtsaks – nii professionaalidele kui ka algajatele. Tänu kettsae pidurile ja 2 lülitiga süsteemile on turvalisus kasutamise ajal alati tagatud.
Ritvsae omadused
Keti lihtne pingutamine kuuskantvõtmega.
Tänu keti automaatsele määrimisele on kulumine ja hooldusvajadus väikesed.
Kerge klaaskiudridvast pikendusega saab probleemideta saagida oksi kuni 4 meetri kõrgusel.
Ritvsae eriomadused
18 V Kärcher Battery Power
Akukettsaag CNS 18-30
Lihtsalt käsitsetav, mitmekülgselt kasutatav ja täiuslik puude hooldamiseks: Kerge akukettsaag CNS 18-30 Battery tööriistadeta keti pingutussüsteemiga.
Pinge: 18 V
Lati pikkus: 30 cm
Keti kiirus: 10 m/s
Õlipaagi maht: 200 ml
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 70 lõiget (läbimõõt 10 cm)
Tööriistadeta ketipingutus: jah
Automaatne ketimäärimine: jah
Harjadeta mootor: jah
* Maksimaalne jõudlus 18 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
Akutoitel ritvsaag PSW 18-20
Akutoitega ritvsaega PSW 18-20 Battery on võimalik jõuda kõigi oksteni kuni 4 meetri kõrgusel. Puude turvaliseks ja praktiliseks hooldamiseks.
Pinge: 18 V
Lati pikkus: 30 cm
Keti kiirus: 5,5 m/s
Õlipaagi maht: 50 ml
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 80 lõiget (läbimõõt 5 cm)
Tööriistadeta ketipingutus: ei
Automaatne ketimäärimine: jah
Harjadeta mootor: ei
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
36 V Kärcher Battery Power
Akukettsaag CNS 36-35
Suur ketikiirus ja pikk saelatt: akukettsaag CNS 36-35 Battery sobib ideaalselt puude nõudlikuks hooldamiseks.
Pinge: 36 V
Lati pikkus: 35 cm
Keti kiirus: 21 m/s
Õlipaagi maht: 190 ml
Jõudlus ühe akulaadimisega*: 200 lõiget (läbimõõt 10 cm)
Tööriistadeta ketipingutus: jah
Automaatne ketimäärimine: jah
Harjadeta mootor: jah
* Maksimaalne jõudlus 36 V/5,0 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.