AKUTOITEGA LEHEPUHURID JA -IMURID
Lehed. Kuigi sügisel on neid kena vaadata, peab keegi need eemaldama - kõnniteedelt ja sõiduteedelt ohutuse tagamiseks ning murult kahjustuste vältimiseks. Vaid meie lihaste jõul töötavate luudade ja rehade jõudlus on piiratud. Kuid see pole nii Kärcheri võimsate, akutoitega lehepuhurite puhul! Need on alati olemas, kui teil on neid vaja ja seal kus neid on vaja, need sobivad mugavalt kätte ja eemaldavad lehed kiiresti ja põhjalikult.
Laiendage koristuspiire: Kärcheri lehepuhurid ja -imurid.
Nii jalgteedelt ja sõiduteedelt kui ka murult: kõikjalt kuhu lehed sügisel kogunevad, koristavad Kärcheri suure jõudlusega akulehepuhurid ja -imurid need kiirelt ja tõhusalt. Kui lihasjõud või muud tööriistad on end ammendanud, avaldavad need muljet õhu liikumiskiirusega kuni 240 km/h ja maksimaalse kasutusmugavusega ning tagavad nii lehtedest puhastatud pinnad kiirelt ja tõhusalt.
Lehepuhuri ja -imuri omadused
Imemis- ja puhumistorusid saab eemaldada eraldi: väsimuseta töö tänu raskuse vähendamisele osade arvelt, mida saab eraldi eemaldada.
Turbo Boost: suurendab ajutiselt imemis- ja puhumisfunktsiooni võimsust.
Funktsiooni seadehoob: imemis- ja puhumisfunktsiooni pidev reguleerimine, ka kombineeritud funktsiooni võimalusega.
Lehepuhuri omadused
Täiuslikult tasakaalustatud maksimaalne liikumisvabadus ilma tüütu toitejuhtmeta.
Integreeritud kaabitsaservaga lame eemaldatav otsik kõrvaldab märjad lehed ja paakunud mustuse.
Ergonoomiline käepide ja kasutajasõbralik käitamine tänu mugavalt paigutatud kiiruseregulaatorile.
Eriomadused
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 aku komplektiga
Pinge: 18 V
Õhukiirus: maks. 210 km/h
Mahtvool: maks. 220 m³/h
Jõudlus ühe akulaadimisega*: maks. 400 m²
Kaal: 2,0 kg
Puhumistoru: kaheosaline
Lame kaabitsaservaga otsik: jah
Toite juhtimine: üheastmeline
Akulaadija: standardlaadija Kärcher Battery Power 18 V
Komplekti aku: 18 V/2,5 Ah
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
Akutoitel BLV 18-200
Funktsioon kolm-ühes: imemine, puhumine ja multšimine ainult ühe seadmega - minimaalne pingutus täiuslike tulemuste saavutamiseks. Seadme harjadeta mootor pikendab kasutusiga ja suurendab jõudlust.
Õhukiirus puhurirežiimis: maks. 200 km/h
Jõudlus ühe akulaadimisega puhurirežiimis*: maks. 425 m²
Õhu kiirus imemisrežiimis: maks. 130 km/h
Jõudlus ühe akulaadimisega imemisrežiimis*: maks. 45 liitrit
Kaal lisavarustuseta: 3,5 kg
Aku ja akulaadija: ei kuulu tarnekomplekti
* Maksimaalne jõudlus 18 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 aku komplektiga
Olenemata sellest kuhu lehed sügisel kogunevad, koristab akutoitega lehepuhur LBL 4 Battery need kiirelt ja tõhusalt. Kui lihasjõu või muude tööriistade võimekus on ammendatud, avaldab see muljet tänu toite kaheastmelisele reguleerimisele ja maksimaalsele kasutusmugavusele.
Pinge: 36 V
Õhukiirus: maks. 250 km/h
Mahtvool: maks. 330 m³/h
Jõudlus ühe akulaadimisega*: maks. 550 m²
Kaal: 2,2 kg
Puhumistoru: kaheosaline
Lame kaabitsaservaga otsik: jah
Toite juhtimine: kaheastmeline
Akulaadija: kiirlaadija Kärcher Battery Power 36 V
Komplekti aku: 36 V/2,5 Ah
* Maksimaalne jõudlus 36 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.
Akutoitel BLV 36-240
Lehed, muru-, hekilõikamise jäägid ja muud haljasjäätmed võib koristada akutoitega harjadeta ja väga tõhusa mootoriga lehepuhuriga ja -imuriga BLV 36-240 Battery. Praktiline funktsioon kolm-ühes mitte ainult ei puhu kõiki lehti ja lõikamise jääke kokku, vaid ka kohe imeb need sisse ja tükeldab.
Õhukiirus puhurirežiimis: maks. 240 km/h
Jõudlus ühe akulaadimisega puhurirežiimis*: maks. 550 m²
Õhu kiirus imemisrežiimis: maks. 130 km/h
Jõudlus ühe akulaadimisega imemisrežiimis*: maks. 75 liitrit
Kaal lisavarustuseta: 4,2 kg
Aku ja akulaadija: ei kuulu tarnekomplekti
* Maksimaalne jõudlus 36 V/2,5 Ah vahetatava akuga Kärcher Battery Power.