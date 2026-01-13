AKUTOITEGA LEHEPUHURID JA -IMURID

Lehed. Kuigi sügisel on neid kena vaadata, peab keegi need eemaldama - kõnniteedelt ja sõiduteedelt ohutuse tagamiseks ning murult kahjustuste vältimiseks. Vaid meie lihaste jõul töötavate luudade ja rehade jõudlus on piiratud. Kuid see pole nii Kärcheri võimsate, akutoitega lehepuhurite puhul! Need on alati olemas, kui teil on neid vaja ja seal kus neid on vaja, need sobivad mugavalt kätte ja eemaldavad lehed kiiresti ja põhjalikult.