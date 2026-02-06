Autonoomne põrandapesumasin KIRA B 50
Autonoomne ja tõhus puhastus
Tõhus, ajasäästlik, lihtne, ohutu ja paindlik ning seejuures ka vajadusel täiesti autonoomne: Kärcheri puhastusrobot KIRA B 50 on kasulik täiendus teie puhastusmeeskonda. See nutikas ja soovi korral täiesti autonoomselt töötav masin puhastab efektiivselt nii keskmise suurusega kui ka suuremad pinnad samamoodi nagu klassikaline põrandapesumasin. Tulemuseks on see, et puhastusteenindaja ei pea kulutama oma kallist tööaega põrandate puhastamisele, vaid saab keskenduda keerukamatele ülesannetele.
Kompaktne, kauakestev, tõhus
PÕRANDAPESUROBOT KIRA B 50
End tõestanud eelpühkimisfunktsioon, rullharjatehnoloogia ja külghari, 55 cm töölaius, töökiirus kuni 2300 m2 tunnis, 160 Ah liitiumioonaku – kompaktne ja hästi manööverdatav põrandapesurobot on võrreldav tavalise põrandapesumasinaga, olles tänu oma äärmiselt tõhusale tööle väga kasulikuks ja produktiivseks lisanduseks teie koristusmeeskonda.
Masin sobib põrandate puhastamiseks mitte ainult keskmise suurusega pindadele, vaid ka suurtele aladele, mistõttu on seda hea kasutada transpordisektoris (lennujaamad, rongijaamad, logistikalaod), kaubandusüksustes ja kaubanduskeskustes, tervishoiuasutustes (haiglad, hooldekodud), avalikes hoonetes (koolid, ülikoolid, muuseumid, spordisaalid) või tööstuslikes tootmishallides.
HEA ÄRILE. VEELGI PAREM TEIE MEESKONNALE
Põrandate puhastamine on väga ajamahukas tegevus ja kvalifitseeritud puhastusteenindajaid on keeruline leida. Kärcheri põrandapesurobot KIRA B 50 on ideaalne lahendus ja täiendus igasse puhastusmeeskonda. See puhastab tõhusalt nii keskmised kui ka suured alad, kuid teeb seda erinevalt tavalisest põrandapesumasinast täiesti autonoomselt. Teie puhastusteenindajad saavad selle asemel keskenduda keerukamatele puhastustoimingutele. See on hea teie ärile – ja veelgi parem teie meeskonnale.
TÕHUS
Püsivalt esmaklassilised puhastustulemused kindlaks määratud aja ning ette teada ressursikulu ja seetõttu ka puhastamiseks planeeritavate kuludega – see on see, mis iseloomustab põrandapesurobotit KIRA B 50.
Kasutatava veekoguse, puhastusvahendi doseerimise ja puhastamiskiiruse saab täpselt ette määrata, mis tähendab, et puhastusmasinate tööd saab planeerida nende töökiiruse järgi. See ei taga mitte ainult kõrgel tasemel puhastuskvaliteeti, vaid aitab säästa ka ressursse ja raha.
AJASÄÄSTLIK
Põrandate puhastamine on üldiselt väga ajamahukas töö ja selleks on vaja palju töötajaid. Autonoomne põrandapesurobot KIRA B 50 võimaldab töötajatel hoida silm peal põrandapesul, kuid tegeleda samaaegselt rohkem tähelepanu ja oskusi nõudvate puhastustoimingutega.
Nii saavad inimesed ja masinad töötada koos äärmiselt produktiivsel viisil. Lisaks sellele ei ole masina teostatud puhastustoimingutele vaja mingisugust järelkoristust, kuna külghari võimaldab põranda puhastada kuni servadeni välja ja integreeritud eelpühkimisfunktsioon tagab ideaalse puhtuse.
TÄISAUTONOOMNE
Maksimaalne autonoomsus põrandate puhastamisel on võimalik tänu Kärcheri põrandapesumasinate dokkimisjaamale. Puhta vee paagi täitmine, musta vee paagi tühjendamine ja loputamine ja võimsa liitiumioonaku laadimine:
ükskõik millal robot KIRA B 50 vajab eespool nimetatud toiminguid, sõidab ta lihtsalt dokkimisjaama, kus kõik need toimingud teostatakse automaatselt. Neid toiminguid saab loomulikult teha ka käsitsi ning eriti suurte alade korral tasub kaaluda mitme dokkimisjaama kasutamist.
LIHTNE
Kõiki põrandapesuroboti funktsioone on lihtne kasutada ja seadeid hallata suure puuteekraani abil – sellel on intuitiivne menüü ja suunised kasutajale, mistõttu ei nõua masina kasutamine eelnevaid tehnilisi teadmisi.
Kasutajat toetatakse graafika ja lihtsate juhiste abil igas olukorras alates masina seadistamisest ja autonoomse puhastusprotsessi käivitamisest kuni puhastusüksuste käivitamise ja manuaalse puhastusrežiimi kasutamiseni välja. Samuti saab lihtsasti seadistada ka mitu kasutajaprofiili, millel on erinevad volitusõigused ja isegi kasutajaliidese keel.
PAINDLIK
Põrandapesurobot puhastab autonoomselt või saab seda kasutada ka tavalise manuaalse põrandapesumasinana.
Lisaks on võimalik määrata vaid teatud osade puhastamine suuremast pinnast ning kohandada puhastusplaani ja puhastussagedust vastavalt päevale.
OHUTU
Integreeritud laserskännerid, 3D ja ultraheliandurid ja võimas pardaarvuti võimaldavad ümbritsevate alade tuvastamise 360° ulatuses, kiire reageerimisvõime ja usaldusväärse navigatsiooni. Autonoomne põrandapesurobot tuvastab usaldusväärselt ka muudatused ümbritsevas keskkonnas ja kõik takistused ning rakendab iseseisvalt manöövrid, mis aitavad takistust vältida.
Lisaks sellele teavitab roboti integreeritud valguskontseptsioon inimesi puhastusroboti käitumisest. Robot on sertifitseeritud avalikes kohtades kasutamiseks vastavalt standarditele CSA_22.2 No. 336-17 ja IEC 60335-2-117. Dokumenteerimise ja seire huvides saadab robot KIRA B 50 olekuteateid mobiilseadmetesse, luues üksikasjalikke puhastusraporteid vastavasse veebiportaali.
MITMED ILMSELGED EELISED
Laialdane tarvikute valik, ideaalsed puhastustulemused, kulusäästlik ja intuitiivne kasutamine: puhastusrobot KIRA B 50 avaldab muljet juba esimesel pilgul, kuid veelgi enam roboti igapäevasel kasutamisel..
Dokkimisjaam
• Võimaldab masinal töötada täiesti autonoomselt
• Ressursside automaatne asendamine (aku laadiine, puhta vee võtmine, musta vee eemaldamine ja paagi loputamine)
• Dokkimisjaam on saadaval lisatarvikuna (masina kasutamine on võimalik ka ilma jaamata)
Rullharjapea
• Eelpühkimine ja küürimine ühe ülesõiduga
• Viib käsitsi tehtavate ettevalmistus- ja järeltööde vajaduse miinimumini
• Ideaalsed puhastustulemused isegi tekstuursetel ja ebaühtlastel põrandatel
Mitme anduriga süsteem
• Võimsad optilised ja heliandurid
• 360° vaade tänu laseranduritele
• Klaasi ja eenduvate osade usaldusväärne tuvastamine
• Seire külgedel tänu anduritele
Külghari
• Puhastamiseks kuni äärteni välja
• Suunab servades oleva mustuse puhastuskanalisse
• Viib käsitsi tehtavate ettevalmistus- ja järeltööde vajaduse miinimumini
TIPPTASE PEITUB ÜKSIKASJADES. ROBOTI KIRA B 50 OMADUSED
Ideaalse puhastusroboti aluseks on paljud väikesed ja suured detailid, mille põhjal saab ideest teostus. Maksimaalse jõudluse ja ohutuse huvides.
KIRA B 50. TÕHUS JA LIHTNE. STANDARDINA
Puhastusteenindajad ei pea enam teostama monotoonseid puhastustoiminguid, vaid saavad keskenduda keerukamatele töödele.
Tänu võimsale 160 Ah liitiumioonakule, eelpühkimisfunktsiooniga rullharjatehnoloogiale, külgharjale ja 55 cm töölaiusele toimib puhastusrobot KIRA B 50 täpselt sama hästi kui tavaline põrandapesumasin.
VASTAB TÄPSELT TEIE SOOVIDELE. KOMPAKTNE JA PAINDLIK
Roboti KIRA B 50 kasutamine ei tähenda rangeid graafikuid. Selle asemel pakub masin maksimaalset paindlikkust koristamisel, et kohandudes täpselt nendele puhastusnõudmistele, mida teil praegu vaja on. Tänu kompaktsele disainile saab masinat kasutada ka raskesti ligipääsetavates ja väga kitsastes kohtades.
TÄISAUTONOOMNE PUHASTUS, LÄBIMÕELDUD ALGUSEST LÕPUNI
Valikuliselt tellitav dokkimisjaam võimaldab masinal täiesti iseseisvalt taastada ka koristamiseks vajavad ressursid. Puhastusmoodul viib käsitsi tehtavate ettevalmistus- ja järeltööde vajaduse miinimumini.
Kui masin on käivitatud, teostab robot KIRA B 50 kindlaks määratud ala puhastustoimingud täiesti iseseisvalt. Valikuline dokkimisjaam viib masina kasutuskogemuse täiesti uuele tasemele. Põrandate autonoomne puhastamine Kärcheri põrandapesuroboti abil tähendab seda, et teie puhastusmeeskond ei pea enam teostama monotoonseid puhastustoiminguid, mis omakorda tõstab meeskonna efektiivsust.
PUHASTAB PÕRANDAD IDEAALSELT, ÖKONOOMSELT JA AJASÄÄSTLIKULT
Hoonete, lennujaamade, supermarketite ja tootmishallide puhastusteenindajad teavad, et põrandate puhastamine on üldiselt väga ajamahukas töö, nõuab palju inimressurssi ja on seetõttu ka suhteliselt kallis tegevus.
Võimalus teostada samaaegselt teisi puhastustoiminguid säästab aega ja suurendab produktiivsust. Kõikjal, kus tuleb suuri põrandapindu regulaarselt puhastada, on klientidel ja töövõtjatel huvi kulusäästlike ja kvaliteetsete puhastuslahenduste vastu.
PROFESSIONAALIDELT PROFESSIONAALIDELE – ÜLEVAADE MASINA OMADUSTEST
OHUTU NAVIGEERIMINE. SERTIFITSEERITUD OHUTUS
Ohutus on esmatähtis. Alati. Seetõttu ei ole Kärcheri põrandapesuroboti tuvastussüsteem töötatud välja mitte ainult masina optimaalseks navigeerimiseks, vaid see keskendub just koristusalas viibivate inimeste ohutuse tagamisele.
• Tänu ümbritseva keskkonna ideaalsele tuvastamisele on masin sertifitseeritud kasutamiseks avalikes kohtades
• Takistuste, inimeste ja potentsiaalsete komistamisohtude ohutu ja kontaktivaba tuvastamine
• Sertifitseeritud vastavalt ohutusstandarditele CSA_22.2 No. 336-17 ja IEC 63327
• Sobib kasutamiseks avalikes kohtades
Takistuste tuvastamine
• Tuvastab usaldusväärselt tundmatud takistused
• Marsruudi automaatne muutmine takistuste vältimiseks
• Autonoomsed vabad sõidumanöövrid ennetavad puhastustoimingute katkestamist
MASINA KASUTAMINE ON TÕESTI LIHTNE
Igaüks, kes oskab kasutada nutitelefoni, saab vabalt hakkama ka roboti KIRA B 50 kasutamisega. Masina kasutamiseks ei pea olema ekspert ja selleks ei pea olema mingisuguseid tehnilisi teadmisi. Keerukas tehnoloogia on funktsionaalne vaid siis, kui seda on lihtne kasutada. See kehtib loomulikult ka täisautonoomse põrandapesumasina kohta.
• Tänu suurele puuteekraanile on masina kasutamine intuitiivne, selle hooldamine ja parandamine lihtne
• Suur kõrglahutusega puuteekraan kõikide funktsioonide lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks
• Graafiline kasutajaliides tagab selged juhised, pildid ja animatsioonid, juhatades kasutaja läbi kõikide vajalike sammude lihtsal ja mõistetaval viisil
• Robotit on lihtne ilma eriteadmisteta nii seadistada kui ka kasutada
Töörežiimid
• Kolm autonoomse ja manuaalse töörežiimi valikut
• Manuaalne kohtpuhastuse võimalus
• Erinevate volitustega erinevate kasutajaprofiilide seadistamise võimalus
TÄISVARUSTUSES JUBA STANDARDLAHENDUSENA. OTSE TEHASEST
Kas dokkimisjaamaga või ilma, robot KIRA B 50 on alati valmis täisautonoomseks tööks, olles varustatud mitmete esmaklassiliste seadmetega.
Külluslik standardvarustus
• Suure jõudlusega liitiumioonaku
• Puhastusvahendi ressursisäästlik doseerimissüsteem Dose
• Aega säästev automaatne täitesüsteem ja musta vee paagi automaatne loputus
• Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
• Vilkuv märgutuli ohutuse suurendamiseks
• Uuenduslikud LED-valgustusega moodulid
TÄIELIK KONTROLL JA ÜHILDUVUS. ALATI. KÕIKJAL
Puhastusrobot on ühendatud veebiportaaliga, mis näitab teile vaid hetkega ära masina kõik olulised andmed – ja seda igal ajal ja kõikjalt, nii et kõik masinaga seonduv on teil täielikult ja alati kontrolli all.
• Juurdepääs üksikasjalikele andmetele läbi KIRA veebiportaali
• Veebiportaal, mis sisaldab puhastusaruandeid, teavitusi, masina olekuid jpm
• Teavituste ja olekuteadete saatmine mobiilseadmetele
VÕIMAS. OHUTU. KESKKONNASÕBRALIK. PUHASTUSVAHENDID ROBOTILE KIRA B 50
Sõltuvalt kasutuskohast, põrandakattest ja selle määrdumise astmest soovitab Kärcher kasutada robotis KIRA B 50 erinevat tüüpi puhastusvahendeid, millest kõik on loomulikult töötatud välja just sellele masinale, on ohutud kasutaja ja keskkonnasõbralikud.
ROBOTI KIRA HOOLDUS: MEIE TEEUS. TEIE EELISED
Kulude arvestamisel on kõige rohkem abiks see, kui saate oma kulud võimalikult täpselt juba alguses paika panna. Hoolduspakettidega KIRA Care ja KIRA Care Plus teate te täpselt, mis teid ees ootab. Samuti saate kasu kõikehõlmavast hooldusteenusest, mis muudab teie igapäevaelu oluliselt lihtsamaks.
Pakett KIRA Care hõlmab alati ligipääsu veebiportaali, tarkvarauuendusi ja masina funktsionaalset garantiid, mis katab ka masina aku. Loomulikult saate olla ka kindel, et masinat hooldavad vaid kogenud hooldustehnikud, kes kasutavad originaalvaruosi – ja kõik need kulud on juba arvestatud KIRA Care hoolduspaketi tasu sisse. Teie ei pea kulutama aega ega vaeva, kuna meie planeerime ja koordineerime masina hooldusvisiidid, mistõttu ei pea teie tõesti millegi pärast muretsema.
Veelgi rohkem võimalusi pakub pakett KIRA Care Plus. Näiteks masina rikke korral saate kohe asendusmasina, samuti on meie reageerimisajad eriti lühikesed ning lisaks saab vajalikud kulutarvikud ka paketi hulka lisada. Lisaks saate alati just teile kohandatud soovitusi oma roboti tõhusaks kasutamiseks.
Ükskõik, kas teie masin on ostetud, renditud või liisingus, on hoolduspaketid KIRA Care täiuslik lisand teie Kärcheri autonoomsele puhastusrobotile.