Autonoomne põrandapesumasin KIRA B 50

TÕHUS

Püsivalt esmaklassilised puhastustulemused kindlaks määratud aja ning ette teada ressursikulu ja seetõttu ka puhastamiseks planeeritavate kuludega – see on see, mis iseloomustab põrandapesurobotit KIRA B 50.

Kasutatava veekoguse, puhastusvahendi doseerimise ja puhastamiskiiruse saab täpselt ette määrata, mis tähendab, et puhastusmasinate tööd saab planeerida nende töökiiruse järgi. See ei taga mitte ainult kõrgel tasemel puhastuskvaliteeti, vaid aitab säästa ka ressursse ja raha.