Mikropihustusotsik
Integreeritud nõelaga pihustusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punktidesse. Reguleeritavat mikropihustit saab reguleerida vastavalt vajadusele.
Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuuluvad pihustusmuhvid. Neid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti. Paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Avatud pihustusmuhvi integreeritud nõel lihtsalt torgatakse voolikusse. Sulgemisel kinnitub pihustusmuhv kindlalt vooliku külge. Tänu keeratavale peale saab pihustusnurka horisontaalselt ja vertikaalselt reguleerida. Otsikuga saab vee vooluhulka vajaduspõhiselt reguleerida vahemikus 0-55 l/h, mis võimaldab säästa ressursse. Äärmiselt tõhus kastmissüsteem Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari, sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega ja selles on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik täppispaigaldus
Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
Muhvis on integreeritud nõel
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Reguleeritav pihustuspea
- Pihustusnurga lihtne reguleerimine.
Erinevad otsikute pead
- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.
Taassuletav muhv
- Muhve saab paindlikult kinnitada ja eemaldada vastavalt vajadusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Väljundmaht 4 baari korral (l/h)
|55
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Pihustusotsikud 360°: 1 tk.
- Pihustusotsikud 180°: 2 tk.
- Pihustusotsikud 90°: 2 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Dekoratiivtaimed