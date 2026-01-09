Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuuluvad pihustusmuhvid. Neid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti. Paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Avatud pihustusmuhvi integreeritud nõel lihtsalt torgatakse voolikusse. Sulgemisel kinnitub pihustusmuhv kindlalt vooliku külge. Tänu keeratavale peale saab pihustusnurka horisontaalselt ja vertikaalselt reguleerida. Otsikuga saab vee vooluhulka vajaduspõhiselt reguleerida vahemikus 0-55 l/h, mis võimaldab säästa ressursse. Äärmiselt tõhus kastmissüsteem Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari, sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega ja selles on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.