Niisutuskomplekt Deluxe Irrigation Set vajaduspõhiseks niiskustasemega juhitavaks kastmiseks koosneb järgmistest osadest: SensoTimer ST6 Duo eco!ogic (sisaldab 2 andurit koos 2 sõltumatu veeväljundiga), G1 kraaniliitmik G3/4 üleminekuga, 2 liitmikut, 1 filter, Kärcher Rain System™-i voolikud (1 x 15 m; 2 x 10 m), 10 m niisutusvoolik, 4 reguleeritavat T-konnektorit, 4 I-konnektorit, 10 tilkumismuhvi, 15 pihustusmuhvi (3x 360°, 6x 180°, 6x 90°), 10 tihendusmuhvi aukude sulgemiseks, 5 otsamuhvi ja 15 kinnitusvaia voolikute kinnitamiseks. Kõiki osasid saab paigaldada ilma tööriistadeta. Niiskust saab seada viiel tasemel. Andur mõõdab pinnase niiskustaset ja edastab andmed raadio teel taimerile SensoTimer. Kui niiskustase langeb alla määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Reguleeritavast niisutusvoolikust tilgub vett pidevalt kogu vooliku ulatuses. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning seda saab kohandada igale aiatüübile.