Niisutuskomplekt Deluxe
Niisutuskomplekt Deluxe on ideaalne tõhusaks kastmiseks, kuna seda reguleeritakse vastavalt mulla niiskustasemele. Komplekti kuuluvad andur SensoTimer ST 6 eco!ogic (sisaldab kahte andurit), filtrid, pihustus- ja tilkumismuhv, ühendused ja voolikud.
Niisutuskomplekt Deluxe Irrigation Set vajaduspõhiseks niiskustasemega juhitavaks kastmiseks koosneb järgmistest osadest: SensoTimer ST6 Duo eco!ogic (sisaldab 2 andurit koos 2 sõltumatu veeväljundiga), G1 kraaniliitmik G3/4 üleminekuga, 2 liitmikut, 1 filter, Kärcher Rain System™-i voolikud (1 x 15 m; 2 x 10 m), 10 m niisutusvoolik, 4 reguleeritavat T-konnektorit, 4 I-konnektorit, 10 tilkumismuhvi, 15 pihustusmuhvi (3x 360°, 6x 180°, 6x 90°), 10 tihendusmuhvi aukude sulgemiseks, 5 otsamuhvi ja 15 kinnitusvaia voolikute kinnitamiseks. Kõiki osasid saab paigaldada ilma tööriistadeta. Niiskust saab seada viiel tasemel. Andur mõõdab pinnase niiskustaset ja edastab andmed raadio teel taimerile SensoTimer. Kui niiskustase langeb alla määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Reguleeritavast niisutusvoolikust tilgub vett pidevalt kogu vooliku ulatuses. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning seda saab kohandada igale aiatüübile.
Omadused ja tulu
Täielik komplekt
- Täielik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® stardikomplekt.
- Kasutusvalmis: kõik vajalikud komponendid on komplektis olemas.
Kastmine vastavalt niiskustasemele
- Taimede tõhus, veesäästlik ja vajadustepõhine kastmine.
Veevoolu sageduse individuaalne seadistamine
- Kastmine vastavalt vajadusele.
Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega tilkumismuhv
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik ja täpne paigaldus.
Integreeritud nõelaga tilkumismuhv
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Taassuletav tilkumismuhv
- Muhve saab vastavalt vajadusele paindlikult paigaldada ja eemaldada.
Piisav arv osasid
- Ei nõua suurt planeerimist.
Kärcher Rain System®-i integreeritud voolik
- Äärmiselt paindlik.
Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega T-konnektor
- Optimaalne veevoolu reguleerimine tilkumisvooliku puhul.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|G3/4 + G1
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 291 x 112
Scope of supply
- Filtrid
- Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 4 tk.
- I-konnektorid: 4 tk.
- Vooliku lukustid, suured: 5 tk.
- Tilkumismuhvid: 10 tk.
- Tihendusmuhvid: 10 tk.
- Kinnitid: 15 tk.
- Pihustusotsikud 360°: 3 tk.
- Pihustusotsikud 180°: 6 tk.
- Pihustusotsikud 90°: 6 tk.
- Tilkumisvoolik: 10 m
- Kärcher Rain System®-i voolik: 1/2″, 1 x 15 m, 2 x 10 m
- Konnektor: 2 tk.
- Kraani adapter koos reduktoriga, G1, G3/4: 1 tk.
- SensoTimer ST 6 Dueo eco!ogic
- Niiskusandur: 2 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Patareid on vajalikud.
- Patareide arv: 3 x 9 V plokk
- Programmeeritav vee väljalask: 2 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Hekid, põõsad
- Ridades istutamine
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.