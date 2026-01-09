Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box
Filtri, tilkumismuhvi, ühenduste ja voolikutega laiendatav Kärcher Rain Box on ideaalne ja ühendamiseks kohe kasutusvalmis tõhus aiakastmise stardikomplekt.
Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box on tõhus, ökonoomne ja vajaduspõhine stardikomplekt kastmiseks. Kärcher Rain Box komplekt sisaldab järgmisi tarvikuid: G1 kraani liitmik üleminekuga G3/4 kraanile, 2 liitmikku, 1 filter, 15 m pikkune Kärcher Rain System®-i voolik (sisaldab sisendvoolikut ja muhve), 10 m pikkune niisutusvoolik, 4 reguleeritavat T-konnektorit, 4 I-konnektorit, 10 tilkumismuhvi ja 5 kinnitusvaia voolikute kinnitamiseks. Kõiki osasid saab paigaldada tööriistade abita. Tilkumismuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i voolikule ja reguleerida (0-10 l/h) vastavalt vajadusele. Niisutusvoolik jaotab vee ühtlaselt üle kogu pikkuse ning veekulu saab T-konnektori reguleeritava külgharuga optimaalselt kohandada. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Täielik komplekt
- Täielik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® stardikomplekt.
- Kasutusvalmis: kõik vajalikud komponendid on komplektis olemas.
Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega tilkumismuhv
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik ja täpne paigaldus.
Integreeritud nõelaga tilkumismuhv
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Taassuletav tilkumismuhv
- Muhve saab vastavalt vajadusele paindlikult paigaldada ja eemaldada.
Piisav arv osasid
- Ei nõua suurt planeerimist.
Kärcher Rain System®-i integreeritud voolik
- Äärmiselt paindlik.
Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega T-konnektor
- Optimaalne veevoolu reguleerimine tilkumisvooliku puhul.
Pikendusvõimalus
- Saab hõlpsasti pikendada teiste Kärcher Rain System™ kastmissüsteemi osadega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 289 x 113
Scope of supply
- Filtrid
- Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 4 tk.
- I-konnektorid: 4 tk.
- Vooliku lukustid, suured: 5 tk.
- Tilkumismuhvid: 10 tk.
- Kinnitid: 5 tk.
- Tilkumisvoolik: 10 m
- Kärcher Rain System®-i voolik: 1/2″, 1 x 15 m
- Konnektor: 2 tk.
- Kraani adapter koos reduktoriga, G1, G3/4: 1 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Hekid, põõsad
- Ridades istutamine
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.