Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box on tõhus, ökonoomne ja vajaduspõhine stardikomplekt kastmiseks. Kärcher Rain Box komplekt sisaldab järgmisi tarvikuid: G1 kraani liitmik üleminekuga G3/4 kraanile, 2 liitmikku, 1 filter, 15 m pikkune Kärcher Rain System®-i voolik (sisaldab sisendvoolikut ja muhve), 10 m pikkune niisutusvoolik, 4 reguleeritavat T-konnektorit, 4 I-konnektorit, 10 tilkumismuhvi ja 5 kinnitusvaia voolikute kinnitamiseks. Kõiki osasid saab paigaldada tööriistade abita. Tilkumismuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i voolikule ja reguleerida (0-10 l/h) vastavalt vajadusele. Niisutusvoolik jaotab vee ühtlaselt üle kogu pikkuse ning veekulu saab T-konnektori reguleeritava külgharuga optimaalselt kohandada. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.