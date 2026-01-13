Kastmistaimer WT 5

Kastmistaimer WT 5 käivitab ja peatab kastmisprotsessi täiesti iseseisvalt. Kastmisaja ja -kestvuse täpsust saab programmeerida vastavalt oma soovile.

Kastmistaimeril WT 5 on neli valitavat režiimi: automaatne kastmine, manuaalne kastmine, pöördloendusega kastmine ja 24 h paus. Automaatses kastmisrežiimis kastab taimer WT 5 just siis ja nii pikalt, kui olete seadmesse programmeerinud. Kastmisprogrammi saab aktiveerida iga nädalapäeva kohta ja kastmine võib toimuda kuni kahes tsüklis päeva jooksul (hommikul ja/või õhtul). Maksimaalne kastmisaja pikkus on 120 minutit. Manuaalse kastmise režiimi saab igal ajal aktiveerida. Pöördloenduse režiimis kastab seade WT 5 aeda kindlaksmääratud perioodi jooksul ja lõpetab kastmise antud perioodi lõppedes. 24 h paus võimaldab kasutajal katkestada automaatse kastmisprogrammi kuni 24 tunniks ning seda saab tühistada mistahes ajal enne nimetatud 24 h perioodi lõppu. Kraani adapter ja eelfilter kuuluvad komplekti, lisaks on vaja 9V patareid (ei kuulu komplekti).

Omadused ja tulu
Kastmistaimer WT 5: Nädalapäevade valimine ja täpne aja ning kestuse reguleerimine igaks kastmistsükliks (maksimaalselt 2 tsüklit päevas)
Täpne kastmine — ideaalne kastmispiirangutega piirkondadele.
Kastmistaimer WT 5: Eemaldatav ekraan
Programmeerimine on lihtne ja mugav, lisaks on kasutajal hea ülevaade kastmisprogrammist tervikuna.
Kastmistaimer WT 5: Patarei laetuse taseme kuvamine ja asenduspatarei hoiustamine
Funktsionaalsus ja programmeerimisandmed säilivad ka pärast patarei vahetust.
Automaatne sisse- ja väljalülitus
  • Mugav ja korrapärane kastmine.
Käsitsi kastmise võimalus
  • Lühiajaline vee eemaldus.
Kastmise pöördloendusfunktsioon
  • Ühekordne paindlik kastmisvõimalus koos automaatse väljalülitusega.
Pausirežiim
  • 24 h kastmispaus (nt aiapidude korral).
Ohutusfunktsioon: kui patarei on tühi, peatatakse klapp ja veevool
  • Muretu kasutamine ka kodust ära olles.
Vabalt pöörlev veeühendus
  • Lihtne kraani külge kinnitada.
Kastmisaeg kuni 120 minutit
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere G3/4 + G1
Maksimaalne rõhk (bar) 10
Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 112 x 125 x 129

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Scope of supply

  • Patareid on komplektiga kaasas: ei

Seadmed

  • Programmeeritav vee väljalask: 1 tk.
  • Patareid on vajalikud.
  • Patareide arv: 1 x 9 V plokk
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
