Kastmistaimeril WT 5 on neli valitavat režiimi: automaatne kastmine, manuaalne kastmine, pöördloendusega kastmine ja 24 h paus. Automaatses kastmisrežiimis kastab taimer WT 5 just siis ja nii pikalt, kui olete seadmesse programmeerinud. Kastmisprogrammi saab aktiveerida iga nädalapäeva kohta ja kastmine võib toimuda kuni kahes tsüklis päeva jooksul (hommikul ja/või õhtul). Maksimaalne kastmisaja pikkus on 120 minutit. Manuaalse kastmise režiimi saab igal ajal aktiveerida. Pöördloenduse režiimis kastab seade WT 5 aeda kindlaksmääratud perioodi jooksul ja lõpetab kastmise antud perioodi lõppedes. 24 h paus võimaldab kasutajal katkestada automaatse kastmisprogrammi kuni 24 tunniks ning seda saab tühistada mistahes ajal enne nimetatud 24 h perioodi lõppu. Kraani adapter ja eelfilter kuuluvad komplekti, lisaks on vaja 9V patareid (ei kuulu komplekti).