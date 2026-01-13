Kastmistaimer WT 5
Kastmistaimer WT 5 käivitab ja peatab kastmisprotsessi täiesti iseseisvalt. Kastmisaja ja -kestvuse täpsust saab programmeerida vastavalt oma soovile.
Kastmistaimeril WT 5 on neli valitavat režiimi: automaatne kastmine, manuaalne kastmine, pöördloendusega kastmine ja 24 h paus. Automaatses kastmisrežiimis kastab taimer WT 5 just siis ja nii pikalt, kui olete seadmesse programmeerinud. Kastmisprogrammi saab aktiveerida iga nädalapäeva kohta ja kastmine võib toimuda kuni kahes tsüklis päeva jooksul (hommikul ja/või õhtul). Maksimaalne kastmisaja pikkus on 120 minutit. Manuaalse kastmise režiimi saab igal ajal aktiveerida. Pöördloenduse režiimis kastab seade WT 5 aeda kindlaksmääratud perioodi jooksul ja lõpetab kastmise antud perioodi lõppedes. 24 h paus võimaldab kasutajal katkestada automaatse kastmisprogrammi kuni 24 tunniks ning seda saab tühistada mistahes ajal enne nimetatud 24 h perioodi lõppu. Kraani adapter ja eelfilter kuuluvad komplekti, lisaks on vaja 9V patareid (ei kuulu komplekti).
Omadused ja tulu
Nädalapäevade valimine ja täpne aja ning kestuse reguleerimine igaks kastmistsükliks (maksimaalselt 2 tsüklit päevas)Täpne kastmine — ideaalne kastmispiirangutega piirkondadele.
Eemaldatav ekraanProgrammeerimine on lihtne ja mugav, lisaks on kasutajal hea ülevaade kastmisprogrammist tervikuna.
Patarei laetuse taseme kuvamine ja asenduspatarei hoiustamineFunktsionaalsus ja programmeerimisandmed säilivad ka pärast patarei vahetust.
Automaatne sisse- ja väljalülitus
- Mugav ja korrapärane kastmine.
Käsitsi kastmise võimalus
- Lühiajaline vee eemaldus.
Kastmise pöördloendusfunktsioon
- Ühekordne paindlik kastmisvõimalus koos automaatse väljalülitusega.
Pausirežiim
- 24 h kastmispaus (nt aiapidude korral).
Ohutusfunktsioon: kui patarei on tühi, peatatakse klapp ja veevool
- Muretu kasutamine ka kodust ära olles.
Vabalt pöörlev veeühendus
- Lihtne kraani külge kinnitada.
Kastmisaeg kuni 120 minutit
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|G3/4 + G1
|Maksimaalne rõhk (bar)
|10
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|112 x 125 x 129
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Scope of supply
- Patareid on komplektiga kaasas: ei
Seadmed
- Programmeeritav vee väljalask: 1 tk.
- Patareid on vajalikud.
- Patareide arv: 1 x 9 V plokk
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
Lisatarvikud
