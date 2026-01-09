Kastmiskell WT 2
Kolmesuunaline jaotur ja kastmiskell. Kastmine seiskub automaatselt kui määratud aeg on möödunud (max 120 minutit). G1 kraani ühendusega ja G 3/4 keerme vähendajaga.
WT 2 on kaks-ühes kastmiskell ja kolmesuunaline jaotur. Sellel on kaks kraani ühendust koos kahe sõltumatu kontrolleriga ning optimaalse veevoolu kontrollfunktsioon. Kastmiskell on integreeritud kolmesuunalisse jaoturisse. Kastmisaeg saab olla kuni 120 minutit. Kastmine lõpeb aja määratud aja möödudes automaatselt. G 1 kraani ühenduse ja G 3/4 keerme reduktoriga kastmiskella WT 2 saab kasutada universaalselt koos kõikide standardsete aiavoolikutega. Kastmiskell on töökindel ja ergonoomilise disainiga, et tagada selle mugav kasutamine. Sujuvalt toimiv ühendusliides, millel on töökindel sisekeere, mis tagab lihtsa ja mugava ühendamise veekraaniga. Sobib enamike kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
2 sõltumatut ja reguleeritavat veeühendust ja 1 veetaimeriga väljundIdeaalne kolme vooliku ühendamiseks ühe G1 keermega kraaniga
Sujuvalt toimiv ühenduslüliLihtne kraaniga ühendada.
Plastmassist keereVäga töökindel.
Sisaldab kraani adapterit ja eelfiltrit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|92 x 225 x 200
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed