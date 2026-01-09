WT 2 on kaks-ühes kastmiskell ja kolmesuunaline jaotur. Sellel on kaks kraani ühendust koos kahe sõltumatu kontrolleriga ning optimaalse veevoolu kontrollfunktsioon. Kastmiskell on integreeritud kolmesuunalisse jaoturisse. Kastmisaeg saab olla kuni 120 minutit. Kastmine lõpeb aja määratud aja möödudes automaatselt. G 1 kraani ühenduse ja G 3/4 keerme reduktoriga kastmiskella WT 2 saab kasutada universaalselt koos kõikide standardsete aiavoolikutega. Kastmiskell on töökindel ja ergonoomilise disainiga, et tagada selle mugav kasutamine. Sujuvalt toimiv ühendusliides, millel on töökindel sisekeere, mis tagab lihtsa ja mugava ühendamise veekraaniga. Sobib enamike kiirkinnitussüsteemidega.