Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub I-konnektor. Sellega saab ühendada kaks Kärcher Rain System™-i voolikut või niisutusvoolikut ning see võimaldab kastmist eraldi vajaduspõhiselt reguleerida. I-konnektoriga saab ühendada niisutusvooliku süsteemi Kärcher Rain System® voolikuga või ühendada omavahel kaks süsteemi Kärcher Rain System® voolikut. Voolikut on väga lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Voolik lihtsalt surutakse I-konnektorisse ja kinnitatakse ühendusmutriga. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Väga tõhus kastmissüsteem Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.