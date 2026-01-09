I-konnektor

I-konnektoriga saab ühendada kaks Kärcher Rain System®-i voolikut või niisutusvoolikut. I-konnektoriga saab näiteks ühendada kastmissüsteemiga Kärcher Rain System® niisutusvooliku.

Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub I-konnektor. Sellega saab ühendada kaks Kärcher Rain System™-i voolikut või niisutusvoolikut ning see võimaldab kastmist eraldi vajaduspõhiselt reguleerida. I-konnektoriga saab ühendada niisutusvooliku süsteemi Kärcher Rain System® voolikuga või ühendada omavahel kaks süsteemi Kärcher Rain System® voolikut. Voolikut on väga lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Voolik lihtsalt surutakse I-konnektorisse ja kinnitatakse ühendusmutriga. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Väga tõhus kastmissüsteem Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.

Omadused ja tulu
Kahe ühendusega I-konnektor
  • Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute ühendamiseks.
Ergonoomilise kujuga
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 4
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 101 x 26 x 26

Scope of supply

  • I-konnektorid: 2 tk.
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
