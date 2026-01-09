Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub otsamuhv. Sellega saab sulgeda Kärcher Rain System®-i vooliku või niisutusvooliku, mistõttu saab süsteemi eraldi paindlikult kohandada erinevatele aiaolukordadele. Paigaldatud või lühendatud voolikuid saab ühendada mis tahes punktis. Vooliku paigaldamine on äärmiselt lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Voolik lihtsalt surutakse otsakorgile ja kinnitatakse ühendusmutriga. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ja sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab kokkuhoidlikku ja vajaduspõhist kastmist.