Niisutuskomplekt Premium
Niisutuskomplekt Premium sisaldab taimerit SensoTimer ST 6 eco!ogic, filtrit, pihustus- ja tilkumismuhvi, ühendusi ja voolikuid. Ideaalne tõhusaks kastmiseks, mida reguleeritakse vastavalt mulla niiskustasemele.
Kastke oma aeda vastavalt niiskustasemetele ning just siis, kui vaja, kasutades selleks niisutuskomplekti Premium, mis sisaldab SensoTimer eco!ogic taimerit (sisaldab ühte taimerit), G1 kraanikonnektorit, millel on G3/4 vähendus kraaniühenduse jaoks, 2 ühendust, 1 filtrit, Kärcher Rain System™ voolikuid (1 x 15 m, 1 x 10 m), 10 m niisutusvoolikut, 4 reguleeritavat T-konnektorit, 4 I-konnektorit, 15 tilkumismuhvi, 10 pihustusmuhvi (2 x 360°, 4 x 180° ja 4 x 90°), 10 tihendusmuhvi aukude tihendamiseks, 5 otsamuhvi ja 10 kinnitit voolikute kinnitamiseks — ja kõiki neid saab paigaldada ilma tööriistadeta! Niiskustaset valides on võimalik valida 5 taseme vahel. Andur mõõdab pinnase niiskustaseme ja edastab andmed raadiolainete abil SensoTimer taimerile. Kui niiskustase langeb allapoole määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Reguleeritavast niisutusvoolikust tilgub vett pidevalt ja kogu vooliku ulatuses. Süsteem töötab kuni 4 bar survega ning seda saab kohandada igat tüüpi aiale.
Omadused ja tulu
Täielik komplekt
- Täielik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® stardikomplekt.
- Kasutusvalmis: kõik vajalikud komponendid on komplektis olemas.
Kastmine vastavalt niiskustasemele
- Taimede tõhus, veesäästlik ja vajadustepõhine kastmine.
Veevoolu sageduse individuaalne seadistamine
- Kastmine vastavalt vajadusele.
Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega tilkumismuhv
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik ja täpne paigaldus.
Integreeritud nõelaga tilkumismuhv
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Taassuletav tilkumismuhv
- Muhve saab vastavalt vajadusele paindlikult paigaldada ja eemaldada.
Piisav arv osasid
- Ei nõua suurt planeerimist.
Kärcher Rain System®-i integreeritud voolik
- Äärmiselt paindlik.
Veevooluhulga reguleerimisvõimalusega T-konnektor
- Optimaalne veevoolu reguleerimine tilkumisvooliku puhul.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 291 x 112
Scope of supply
- Filtrid
- Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 4 tk.
- I-konnektorid: 4 tk.
- Vooliku lukustid, suured: 5 tk.
- Tilkumismuhvid: 15 tk.
- Tihendusmuhvid: 10 tk.
- Kinnitid: 10 tk.
- Pihustusotsikud 360°: 2 tk.
- Pihustusotsikud 180°: 4 tk.
- Pihustusotsikud 90°: 4 tk.
- Tilkumisvoolik: 10 m
- Kärcher Rain System®-i voolik: 1/2″, 1 x 15 m, 1 x 10 m
- Konnektor: 2 tk.
- Kraani adapter koos reduktoriga, G1, G3/4: 1 tk.
- SensoTimer ST 6 eco!ogic
- Niiskusandur: 1 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Patareid on vajalikud.
- Patareide arv: 2 x 9 V plokk
- Programmeeritav vee väljalask: 1 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Hekid, põõsad
- Ridades istutamine