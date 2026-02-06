Kastke oma aeda vastavalt niiskustasemetele ning just siis, kui vaja, kasutades selleks niisutuskomplekti Premium, mis sisaldab SensoTimer eco!ogic taimerit (sisaldab ühte taimerit), G1 kraanikonnektorit, millel on G3/4 vähendus kraaniühenduse jaoks, 2 ühendust, 1 filtrit, Kärcher Rain System™ voolikuid (1 x 15 m, 1 x 10 m), 10 m niisutusvoolikut, 4 reguleeritavat T-konnektorit, 4 I-konnektorit, 15 tilkumismuhvi, 10 pihustusmuhvi (2 x 360°, 4 x 180° ja 4 x 90°), 10 tihendusmuhvi aukude tihendamiseks, 5 otsamuhvi ja 10 kinnitit voolikute kinnitamiseks — ja kõiki neid saab paigaldada ilma tööriistadeta! Niiskustaset valides on võimalik valida 5 taseme vahel. Andur mõõdab pinnase niiskustaseme ja edastab andmed raadiolainete abil SensoTimer taimerile. Kui niiskustase langeb allapoole määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Reguleeritavast niisutusvoolikust tilgub vett pidevalt ja kogu vooliku ulatuses. Süsteem töötab kuni 4 bar survega ning seda saab kohandada igat tüüpi aiale.