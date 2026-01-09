Vajaduspõhine sihtkastmine: uus kastmistaimer WT 4, mida on eriti lihtne programmeerida. Tänu eemaldatavale käitusseadmele, suurele kontrollerile ja selge paigutusega juhtpaneelile on programmeerimine lihtne ja vaevatu. Maksimaalne kastmisaeg on kuni 120 minutit. Iga kastmissessioon algab ja lõpeb täpselt ja automaatselt eelmääratud ajal. Komplekti kuuluvad adapter ja eelfilter, vajalik 9 V patarei komplekti ei kuulu. Kärcheri kastmissüsteemi kastmistaimeritega käivitub ja seiskub kastmine automaatselt täpselt eelprogrammeeritud ajal. Seetõttu voolab vesi vaid siis, kui seda on tõesti vaja, mis aitab kaitsta keskkonda ja säästa raha. Kärcheri kastmistaimerid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.