Kastmisüksus WT 4
Lihtsasti programmeeritav kastmisüksus, et kasta vastavalt vajadusele. Kastmine algab ja lõpeb määratud ajal. Eemaldatava ekraaniga. Kraani adapteri ja eelfiltriga.
Vajaduspõhine sihtkastmine: uus kastmistaimer WT 4, mida on eriti lihtne programmeerida. Tänu eemaldatavale käitusseadmele, suurele kontrollerile ja selge paigutusega juhtpaneelile on programmeerimine lihtne ja vaevatu. Maksimaalne kastmisaeg on kuni 120 minutit. Iga kastmissessioon algab ja lõpeb täpselt ja automaatselt eelmääratud ajal. Komplekti kuuluvad adapter ja eelfilter, vajalik 9 V patarei komplekti ei kuulu. Kärcheri kastmissüsteemi kastmistaimeritega käivitub ja seiskub kastmine automaatselt täpselt eelprogrammeeritud ajal. Seetõttu voolab vesi vaid siis, kui seda on tõesti vaja, mis aitab kaitsta keskkonda ja säästa raha. Kärcheri kastmistaimerid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Veevoolu sageduse individuaalne seadistamineKastmine vastavalt vajadusele
Automaatne käivitus ja seiskumineTäppiskastmine
Eemaldatav ekraanMugavaks programmeerimiseks
Sisaldab kraani adapterit ja eelfiltrit.
Manuaalne kastmisvõimalus
Kastmisaeg kuni 120 minutit
Algusaja paindlik valik
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|115 x 120 x 125
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Scope of supply
- Patareid on komplektiga kaasas: ei
Seadmed
- Patareid on vajalikud.
- Patareide arv: 1 x 9 V plokk
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väiksemate puude langetamiseks
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
Lisatarvikud
