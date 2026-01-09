SensoTimer ST6 eco!ogic
Nutikas kastmistaimer SensoTimer ST6 eco!ogic võtab arvesse taimede veevajadust ja kasutab raadioandurit niiskustaseme kontrollimiseks.
Süsteem SensoTimer ST6 eco!ogic teostab kastmist läbi niiskustaseme kontrollimise ja vastavalt vajadusele. Seadme komplekti kuuluv andur mõõdab pinnase niiskustaset ja edastab andmed raadio teel SensoTimer andurile. Soovitud niiskustaseme väärtuse saab seadistada viiel tasemel. Kui niiskustase langeb allapoole määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Eemaldatav juhtpaneel ja 5 nuppu muudavad programmeerimise väga lihtsaks. Päevaks saab seadistada kuni kaks kastmisaega (maksimaalne kastmise kestvus: 90 min). Ökoloogilist eco!ogic funktsiooni kasutades saab kastmise algust edasi lükata 1–7 päeva. Käsitsi kastmine on võimalik igal hetkel. Kastmise programmeerimist saab vaid nupuvajutusega 24 tunniks peatada. Süsteem SensoTimer ST6 eco!ogic ühildub kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Kraaniadapter ja eelfilter kuuluvad komplekti, lisaks on vaja 9V patareid (ei kuulu komplekti).
Omadused ja tulu
Kastmine vastavalt niiskustasemeleTaimede tõhus, veesäästlik ja vajadustepõhine kastmine.
Veevoolu sageduse individuaalne seadistamineKastmine vastavalt vajadusele.
Automaatne sisse- ja väljalülitusEesmärgipärane kastmine.
Eemaldatav ekraan
- Mugav programmeerimine.
Nupp kastmise katkestamiseks 24 tunniks
- Kastmise katkestamine 24 tunniks.
Käsitsi kastmise võimalus
- Lühiajaline vee eemaldus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|G3/4 + G1
|Maksimaalne rõhk (bar)
|10
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|96 x 137 x 153
Toodete ühendamisel joogiveesüsteemi külge tuleb järgida standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige nõu spetsialistilt. Sisaldab nanomaterjale.
Scope of supply
- Niiskusandur: 1 tk.
- Patareid on komplektiga kaasas: ei
Seadmed
- Programmeeritav vee väljalask: 1 tk.
- Patareid on vajalikud.
- Patareide arv: 2 x 9 V plokk
Videos
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.