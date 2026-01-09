eco!ogic funktsiooni võimaldab kastmist 1-7 päeva edasi lükata. See säästab vett ja soodustab taimejuurte kasvu.

Kui seadistustes on määratud [ -d ], siis on funktsioon välja lülitatud ja kastmine käivitub kohe, kui mõõdetud niiskuse väärtus langeb alla määratud kastmiskünnist.

Kui funktsioon on aktiveeritud, lükatakse kastmist edasi määratud aja võrra.

Näide kahepäevase edasi lükkamise kohta:

oletame, et kastmise algus on määratud esmaspäevale, kui pinnase niiskus langeb alla määratud taset, vihma ei ole sadanud ja seadistatud on kahepäevane kastmise edasilükkamine, siis käivitub kastmine kolmapäeval hommmikul kell 8. Juhul kui vahepeal sajab ja mulla niiskustase jõuab soovitud tasemele, siis käivitub kastmine järgmisel määratud ajal (eeldusel, et pinnaniiskus langeb alla määratud niiskustaset). Määratud aeg lükatakse taas kord kahe päeva võrra edasi.