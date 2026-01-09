Otsikud ja pihustustorud

Vesi oma kauneimas olekus. Optimaalne kastmine saavutatakse vaid täiuslikult kohandatud pihustusmustrite abil. Suure otsikute ja pihustustorude valikuga on Kärcheril tagatud õige lahendus igaks olukorraks. Pihustusmustrit ja vee hulka saab igale taimele vastavalt kohandada, nii et vesi läheb täpselt sinna, kuhu vaja, ning tänu sellele on taimed kaitstud ja optimaalselt hooldatud. Nii ei lähe vesi ka peaaegu kunagi raisku. Väärtuslik vesi langeb täpselt õiges koguses õigesse kohta. Ja pihustuspüstoliga WBS 3 saab kergema mustuse eemaldada kiiresti ja lihtsasti. Uuenduslik salarelv kiireteks vahepuhastusteks kõikjal aias.

Taasta oma aia endine sära! WOW! Kärcheri pihustuspüstol

Õige otsik igaks tööks

Kärcheri otsikute valikust leiate sobiva lahenduse igaks vajaduseks. Erinevad pihustusmustrid võimaldavad hõlpsasti kasta nii lilli ja peenraid kui ka eemaldada suuremat mustust terrassidelt ja aiamööblilt. Seetõttu on need ideaalsed nii kastmis- kui ka puhastustöödeks.

 

Kasutusvaldkonnad:

Kastmisalad: pihustustorud ja otsikud

Pihustuspüstol WBS 3

Kärcheri innovatiivne pöördjoaga pihustuspüstol WBS 3. Puhastab kiiresti kergelt määrdunud taimepotid, mööbli ja aiaseadmed.

Vaid üks klõps ja varem nii ohutuna tundunud aiavoolik muutub tõhusaks puhastustarvikuks. Pihustuspüstolil saab valida üksikjoa mustuse täpseks eemaldamiseks ja pöördjoa väiksemate pindade tõhusaks puhastamiseks ja loputamiseks. Joa tüüpide vahetamine käib ergonoomilisel käepidemel asuva kaheastmelise lüliti abil.

Videod

Kasutusvaldkonnad: WBS 3

Taastage oma aia endine sära! Õues võivad pinnad kiirelt määrduda. Kärcheri pihustuspüstoli WBS 3 ja selle uuendusliku pöördjoa abil saate mustuse pindadelt kiirelt eemaldada – ühtlasi vähendab see pihustuspüstol võrreldes tavalise püstoliga teie puhastusaega poole võrra.

Kastmine pihustuspüstoliga

Pihustuspüstolid

Kärcheriga on aia kastmine lihtsalt rõõm. Võtame näiteks Kärcheri multifunktsionaalse metallist pihustuspüstoli. Selle kõrgekvaliteetse ja hoolikalt väljatöötatud disainiga pihustuspüstoliga saab tekitada nelja erinevat tüüpi pihustusmustrit. Uuenduslik membraanitehnoloogia takistab tilkumist nii pihustusmustri vahetamisel kui ka pihustuspüstoli välja lülitamisel.


Lisaks istub individuaalselt kohandatav ja pehmete komponentidega käepide ideaalselt kasutaja käes. Pihustuspüstolil olevad töökindlad metallelemendid pikendavad toote kasutusiga ja on märk Kärcheri toodete kõrgest kvaliteedist.

Käepideme paindlik reguleerimine

Pööratavat käepidet saab optimaalselt kohandada, et see sobiks kõikidele kasutajatele.

Tilkumiskindel

Topelttihenditega tehnoloogia aitab vältida tilkumist nii pihustusmustri vahetamisel kui ka pihustamise lõpetamisel.