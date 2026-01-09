Otsikud ja pihustustorud

Pihustuspüstolid

Kärcheriga on aia kastmine lihtsalt rõõm. Võtame näiteks Kärcheri multifunktsionaalse metallist pihustuspüstoli. Selle kõrgekvaliteetse ja hoolikalt väljatöötatud disainiga pihustuspüstoliga saab tekitada nelja erinevat tüüpi pihustusmustrit. Uuenduslik membraanitehnoloogia takistab tilkumist nii pihustusmustri vahetamisel kui ka pihustuspüstoli välja lülitamisel.



Lisaks istub individuaalselt kohandatav ja pehmete komponentidega käepide ideaalselt kasutaja käes. Pihustuspüstolil olevad töökindlad metallelemendid pikendavad toote kasutusiga ja on märk Kärcheri toodete kõrgest kvaliteedist.