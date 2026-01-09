Võnkuv vihmuti OS 5.320 SV
Võnkuv vihmuti OS 5.320 SV, reguleeritava pihustuslaiusega ja pritsmekaitsega joa sobivaks suunamiseks. Keskmiste ja suurte alade (kuni 320 m2) kastmiseks. Reguleeritav veevooluhulk (0–maks.).
Reguleeritava pihustuslaiusega võnkuv vihmuti OS 5.320 SV keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Võnkuv vihmuti kastab maksimaalselt 320 m2. Uuendusliku ringvihmuti vee vooluhulka saab reguleerida nullist kuni maksimumini. Sõltuvalt vajadusest võivad Kärcheri sprinklerid olla varustatud nii kinnitusvaiade kui ka kelkudega. See tähendab, et Kärcheri uusi võnkuvaid vihmuteid on nüüd veelgi lihtsam kasutada. Vihmutitel on pritsmekaitse SplashGuard, mille abil on vihmutit mugav paika seada ja suunata ennast märjaks tegemata. Kärcheri vihmutitel on järeleproovitud ja katsetatud kiirkinnitussüsteem ning neid on lihtne ühendada aiavoolikutega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.
Omadused ja tulu
Pidev ulatuse reguleerimine
- Täppiskastmine
Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse
- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.
Reguleeritav pihustuslaius
- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.
Pritsmekaitse
- Mugav joondamine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pihustuspindala (2 baari)
|20 - 190 m²
|Pihustuspindala (4 baari)
|30 - 320 m²
|Pihustuslaius (2 baari) (m)
|5 - 12
|Pihustuslaius (4 baari) (m)
|6 - 16
|Kaetav pindala (2 baari) (m)
|5 - 16
|Kaetav pindala (4 baari) (m)
|6 - 20
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|546 x 160 x 88
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Muru
- Keskmised kuni suured alad
