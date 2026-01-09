Reguleeritava pihustuslaiusega võnkuv vihmuti OS 5.320 SV keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Võnkuv vihmuti kastab maksimaalselt 320 m2. Uuendusliku ringvihmuti vee vooluhulka saab reguleerida nullist kuni maksimumini. Sõltuvalt vajadusest võivad Kärcheri sprinklerid olla varustatud nii kinnitusvaiade kui ka kelkudega. See tähendab, et Kärcheri uusi võnkuvaid vihmuteid on nüüd veelgi lihtsam kasutada. Vihmutitel on pritsmekaitse SplashGuard, mille abil on vihmutit mugav paika seada ja suunata ennast märjaks tegemata. Kärcheri vihmutitel on järeleproovitud ja katsetatud kiirkinnitussüsteem ning neid on lihtne ühendada aiavoolikutega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega.