Lihtne ja kompaktne kasutada ning pealetükkimatu disain: seinale kinnitatava voolikunagi abil saab teie aiavoolikut nüüd ruumi säästmiseks seinale hoiustada. Sellel on ka pilud düüside ja pihustustorude jaoks. Pärast kasutamist saate aiavooliku hõlpsalt voolikupuule asetada. Tänu kvaliteetsetele materjalidele on seinale kinnitatav voolikunagi eriti vastupidav ja kauakestev ning UV- ja külmakindel. Kärcher annab tootele ka 5-aastase garantii.