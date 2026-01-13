VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU

Suurem mobiilsus, vähem tõmbamist ja sikutamist: Kärcheri uued voolikukärud muudavad aias toimetamise oluliselt lihtsamaks. Vooliku lohistamine läbi aia on nüüdsest minevik. Selle asemel saab vooliku nüüd lihtsa vaevaga punktist A punkti B vedada. Takistuste vältimine on nüüdsest lihtne ja sujuv. Ning Kärcheri praktilise hoiustamissüsteemi abil, nt automaatne voolikurull Premium CR 7.220 koos vooliku sujuva automaatse tagasikerimise, nurga reguleerimisvõimaluse ja 180° pöörlemisfunktsiooniga, saab voolikuid kompaktselt hoiustada ja kiirelt taas kasutusele võtta.