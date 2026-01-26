HT 3

Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma ülilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.

Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända abil usaldusväärselt kokku rullida. Punkte kogub voolikukäru eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse, UV- ja külmakindluse ning käepidemel oleva käepärase düüsihoidiku. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Kärcher pakub 5-aastast garantiid. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.

Omadused ja tulu
HT 3: Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
HT 3: Praktiline otsikuhoidja
Mugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
HT 3: Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kompaktne hoiustamine.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
  • Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooliku läbilaskevõime (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Värvus Must
Kaal (kg) 3,2
Kaal, sh pakend (kg) 5,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 565 x 475 x 896

Seadmed

  • Otsiku hoidik
HT 3
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Keskmised kuni suured alad
