Olenemata sellest, kas puhastate porist põrandat, määrdunud aeda või räämas aiamööblit – Kärcheri K Silent eco!Booster eemaldab mõõduka mustuse hetkega. Uuenduslik vaikne tehnoloogia vähendab tajutavat mürataset 50 protsenti võrreldes teiste sama klassi survepesuritega. Seega saate puhastada kõrge survega ilma oma perekonda või naabreid häirimata. Tarnekomplekti kuuluvad kolm pihustustoru pakuvad ideaalset lahendust igaks puhastusülesandeks. Vario Power Spray toru abil saab rõhku täpselt reguleerida, et see sobiks iga pinnaga. eco!Booster on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjalikud puhastustulemused tõrksa mustuse korral. Tarnekomplekti kuuluvad ka püstol, 6-meetrine PremiumFlexi kõrgsurvevoolik ja vahudüüs. Tänu oma kompaktsetele proportsioonidele saab K Silent eco!Boosterit hoida nii siseruumides kui ka väljas, ilma et see võtaks palju ruumi.