Survepesur K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – eriti vaikne, kompaktne ja võimas survepesur. Kaasas painduv kõrgsurvevoolik, vahudüüs, Vario Power pihustustoru, Dirt Blaster ja eco!Booster.
Olenemata sellest, kas puhastate porist põrandat, määrdunud aeda või räämas aiamööblit – Kärcheri K Silent eco!Booster eemaldab mõõduka mustuse hetkega. Uuenduslik vaikne tehnoloogia vähendab tajutavat mürataset 50 protsenti võrreldes teiste sama klassi survepesuritega. Seega saate puhastada kõrge survega ilma oma perekonda või naabreid häirimata. Tarnekomplekti kuuluvad kolm pihustustoru pakuvad ideaalset lahendust igaks puhastusülesandeks. Vario Power Spray toru abil saab rõhku täpselt reguleerida, et see sobiks iga pinnaga. eco!Booster on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjalikud puhastustulemused tõrksa mustuse korral. Tarnekomplekti kuuluvad ka püstol, 6-meetrine PremiumFlexi kõrgsurvevoolik ja vahudüüs. Tänu oma kompaktsetele proportsioonidele saab K Silent eco!Boosterit hoida nii siseruumides kui ka väljas, ilma et see võtaks palju ruumi.
Omadused ja tulu
Uuenduslik vaikne tehnoloogia50% väiksem müratase võrreldes teiste sama klassi survepesuritega. Mõnusam heli võrreldes teiste sama klassi survepesuritega.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikKerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Kompaktne ja kerge seadeSaab hõlpsasti hoiustada nii siseruumides kui ka väljas. Lihtne transportida ja mugav kasutada.
Lisatarvikute mugav hoiustamine
- Voolikut, pihustustorusid ja pihustuspüstolit saab hoiustada mugavalt ja kompaktselt.
Juhtme praktiline hoiustamine
- Toitejuhtme kokku ja lahti kerimine on kiire ja lihtne.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk ( /bar)
|20 / max. 130
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.3 l
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 6 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Integreeritud veefilter
- Kaabli hoiustamine
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Rõdu
- Sääsevõrk
- Väikeautod
- Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.