See seade mahub igale poole: nii auto pakiruumi kui ka kappi, tänu oma kompaktsetele mõõtmetele saab survepesurit K 4 Classic mugavalt teisaldada ja paigutada igale poole. Kuid see pakub ka survepesuri täisjõudlust. Lisaks tagab reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopkäepide alati mugava tõmbekõrguse. On varustatud ka päästikpüstoliga Quick Connect, 6 m kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power (VPS), mustuse eemaldi ja veefiltriga. Lisaks on survepesuri K 4 Classic pindalajõudlus 30 m²/h ja see sobib ideaalselt mõõdukalt määrdunud tarindite (väikeautod, aiatarad, jalgrattad jne) regulaarseks puhastamiseks.