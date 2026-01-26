Survepesur K 4 Classic

Lihtne teisaldada ja kiirelt hoiustada: teleskoopkäepidemega survepesur K 4 Classic regulaarseks kasutamiseks mõõduka mustuse korral.

See seade mahub igale poole: nii auto pakiruumi kui ka kappi, tänu oma kompaktsetele mõõtmetele saab survepesurit K 4 Classic mugavalt teisaldada ja paigutada igale poole. Kuid see pakub ka survepesuri täisjõudlust. Lisaks tagab reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopkäepide alati mugava tõmbekõrguse. On varustatud ka päästikpüstoliga Quick Connect, 6 m kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power (VPS), mustuse eemaldi ja veefiltriga. Lisaks on survepesuri K 4 Classic pindalajõudlus 30 m²/h ja see sobib ideaalselt mõõdukalt määrdunud tarindite (väikeautod, aiatarad, jalgrattad jne) regulaarseks puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Survepesur K 4 Classic: Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
Survepesur K 4 Classic: Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Survepesur K 4 Classic: Pesuaine kasutamine
Pesuaine kasutamine
Imivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar) 20 - max. 130
Vooluhulk (l/h) 420
Puhastatav pind (m²/h) 30
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (W) 1800
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,6
Kaal, sh pakend (kg) 6,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud veefilter
Survepesur K 4 Classic
Survepesur K 4 Classic
Survepesur K 4 Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.