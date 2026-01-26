Survepesur K 4 Classic
Lihtne teisaldada ja kiirelt hoiustada: teleskoopkäepidemega survepesur K 4 Classic regulaarseks kasutamiseks mõõduka mustuse korral.
See seade mahub igale poole: nii auto pakiruumi kui ka kappi, tänu oma kompaktsetele mõõtmetele saab survepesurit K 4 Classic mugavalt teisaldada ja paigutada igale poole. Kuid see pakub ka survepesuri täisjõudlust. Lisaks tagab reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopkäepide alati mugava tõmbekõrguse. On varustatud ka päästikpüstoliga Quick Connect, 6 m kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power (VPS), mustuse eemaldi ja veefiltriga. Lisaks on survepesuri K 4 Classic pindalajõudlus 30 m²/h ja see sobib ideaalselt mõõdukalt määrdunud tarindite (väikeautod, aiatarad, jalgrattad jne) regulaarseks puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanelVooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamineImivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar)
|20 - max. 130
|Vooluhulk (l/h)
|420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (W)
|1800
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.