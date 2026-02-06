Survepesur K 5 Classic Car & Home
Kerge ja käepärane: K5 Classic Car & Home survepesurit saab peaaegu kiiresti hoiustada ja seda on lihtne transportida. Kaasas auto puhastuskomplekt ja kodukomplekt.
Survepesur K5 Classic Car & Home on ideaalne aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse eemaldamiseks kodust. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi maasturiteni annab survepesur tänu oma võimsale universaalmootorile pimestavaid tulemusi kõikjal. Autopuhastuskomplekt tagab sõidukite tõhusa puhastamise. 0,3-liitrine vahudüüs tagab, et vaht kleepub hästi saavutamaks optimaalne mustuselahutusvõime ning pöörlev pesuhari vabastab tärksa mustuse tõhusalt. Kodukomplekt kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga (1 l) ning pinnapuhastusotsikuga T5 tagab pritsmevaba ja ülitõhusa puhastustulemuse siledatel pindadel. Veelgi enam, seadmel on ka kiirühenduse süsteemiga päästikpüstol ja 8 m kõrgsurvevoolik. VPS (Vario Power pihustustoru) võimaldab kasutajal kiiresti reguleerida rõhku nii, et see sobiks pinnaga ideaalselt. Dirt Blaster otsik eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanelVooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamineImivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|12,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Pihustustoru pikendus
- Pöörlev pesuhari
- Vahuotsik: 0.3 l
- Kuivatuslapp
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Fassaad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
