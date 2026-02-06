Survepesur K5 Classic Car & Home on ideaalne aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse eemaldamiseks kodust. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi maasturiteni annab survepesur tänu oma võimsale universaalmootorile pimestavaid tulemusi kõikjal. Autopuhastuskomplekt tagab sõidukite tõhusa puhastamise. 0,3-liitrine vahudüüs tagab, et vaht kleepub hästi saavutamaks optimaalne mustuselahutusvõime ning pöörlev pesuhari vabastab tärksa mustuse tõhusalt. Kodukomplekt kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga (1 l) ning pinnapuhastusotsikuga T5 tagab pritsmevaba ja ülitõhusa puhastustulemuse siledatel pindadel. Veelgi enam, seadmel on ka kiirühenduse süsteemiga päästikpüstol ja 8 m kõrgsurvevoolik. VPS (Vario Power pihustustoru) võimaldab kasutajal kiiresti reguleerida rõhku nii, et see sobiks pinnaga ideaalselt. Dirt Blaster otsik eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.