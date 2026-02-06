Survepesur K 3 Power Control Car
Survepesur K 3 Premium Power Control koos pesupüstoliga G 120 Q Power Control. Rakenduse vahendusel jagab Kärcheri konsultant kasutajale ka praktilisi soovitusi veelgi tõhusamate puhastustulemuste saavutamiseks. Komplekti kuulub autopuhastuskomplekt Car Cleaning Kit.
Tänu praktilisele konsultatsiooniteenusele rakenduses Home & Garden, mida on võimalik kasutada ka koos survepesuriga K 3 Power Control, saab Kärcheri survepesuri abil saavutada veelgi paremad puhastustulemused – ja see muudab kasutaja tõeliseks puhastuseksperdiks. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt – ideaalne surve igale pinnale. Puhastusvahendi pinnale kandmine integreeritud puhastusvahendi paagist on kiire, lihtne ja mugav. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega suurema stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Alust saab kasutada teise kandesangana, võimaldades seadet hõlpsasti tõsta ja erinevatesse kohtadesse tõsta. Autopuhastuskomplekt sisaldab pesuharja, mille abil saab sõidukitelt puhastada sinna tekkinud hallika kihi, ja vahuotsakut, mis tekitab pindadele hästi haakuva ja maksimaalselt mustust eemaldava vahu, ning 500 ml autošampooni.
Omadused ja tulu
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Puhta paagi lahendus
- Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
- Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vooluhulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1,6
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 7 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Paak
- Eemaldatav puhastusvahendi paak
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
