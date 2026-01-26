Survepesuriga K 5 Premium Power Control Flex saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri kodu ja aia rakendusse integreeritud rakenduskonsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. Survepesur avaldab muljet ka Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vaevatu vahetamiseks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse tagamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega hõlpsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja, ning päästikpüstoli parkimisasendit, et kõik tarvikud oleksid hõlpsasti juurdepääsetavad. Käsitsemine on tänu mugavale voolikurullile väga lihtne.