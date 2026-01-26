Survepesuriga K 5 Power Control Flex Home saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. Survepesur avaldab muljet ka Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vahetamise lihtsaks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse tagamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega hõlpsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja, ning päästikpüstoli parkimisasendiga, et kõik tarvikud oleksid hõlpsasti juurdepääsetavad. Sisaldab kodukomplekti T 5 pinnapesuriga ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit suurte alade pritsmevabaks puhastamiseks.