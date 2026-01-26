Lihtsalt ühendage K 7 Premium Smart Control Flex survepesur oma nutitelefoniga Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi ​​kaudu – ja puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muud kasulikku nagu kokkupanekujuhised, hooldus- ja hooldusjuhised. Survetasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga pesupüstolil G 180 Q Smart Control või mobiilirakenduse kaudu päästikpüstolile üle kanda. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad 3-in-1 Multi Jet pihustustoru, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend kergesti ligipääsetavate tarvikute jaoks.