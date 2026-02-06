Survepesur K 7 WCM Car&Home
Vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM Car & Home eemaldab terrassidelt ja sõidukitelt mustuse tõhusalt ja võimsalt. Sisaldab autopuhastuskomplekti ja kodukomplekti.
Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM Car & Home on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor teeb lõpu mustusele terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapuhastaja ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga. Komplektis on lisaks veel pöörlev pesuhari, lapp, vahudüüs ning 1 l autošampoon. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster düüs, mis tagab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadme küljes.
Omadused ja tulu
Puhas ja korrasVoolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|23
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Pihustustoru pikendus
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Aia- ja kivimüürid
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
