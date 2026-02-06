Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM Car & Home on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor teeb lõpu mustusele terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapuhastaja ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga. Komplektis on lisaks veel pöörlev pesuhari, lapp, vahudüüs ning 1 l autošampoon. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster düüs, mis tagab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadme küljes.