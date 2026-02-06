Survepesur K 7 WCM Car&Home

Vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM Car & Home eemaldab terrassidelt ja sõidukitelt mustuse tõhusalt ja võimsalt. Sisaldab autopuhastuskomplekti ja kodukomplekti.

Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM Car & Home on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor teeb lõpu mustusele terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapuhastaja ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga. Komplektis on lisaks veel pöörlev pesuhari, lapp, vahudüüs ning 1 l autošampoon. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster düüs, mis tagab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadme küljes.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 WCM Car&Home: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
Survepesur K 7 WCM Car&Home: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Survepesur K 7 WCM Car&Home: Suured rattad
Suured rattad
Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 17,2
Kaal, sh pakend (kg) 23
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 369 x 355 x 946

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Pihustustoru pikendus
  • Vahuotsik: 0.3 l
  • Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Vario Power Jet
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Välistrepid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
