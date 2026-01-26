Survepesur K 4 Premium Power Control Flex
Suurema kontrolli jaoks: PremiumFlexi vooliku ja G 160 Q Power Control pesupüstoliga K 4 Power Control Premium Flex sobib mõõduka mustuse eemaldamiseks kodus ja ka autodel.
Survepesuriga K 4 Premium Power Control Flex saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri kodu ja aia rakendusse integreeritud rakenduskonsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. Üldine käsitsemine on tänu mugavale voolikurullile väga lihtne. Muude K 4 Premium Power Control Flexi varustusdetailide hulka kuuluvad Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteem pesuvahendi lihtsaks vahetamiseks, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik lisamugavuse tagamiseks, teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks, Quick Connect süsteem, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevoolikul seadmesse sisse ja välja.
Omadused ja tulu
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Innovatiivne kinnitustarvik Kärcheri puhastusvahendite pudelitele.
- Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|16
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.