Survepesuriga K 4 Premium Power Control Flex saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri kodu ja aia rakendusse integreeritud rakenduskonsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. Üldine käsitsemine on tänu mugavale voolikurullile väga lihtne. Muude K 4 Premium Power Control Flexi varustusdetailide hulka kuuluvad Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteem pesuvahendi lihtsaks vahetamiseks, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik lisamugavuse tagamiseks, teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks, Quick Connect süsteem, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevoolikul seadmesse sisse ja välja.