Võimas puhastus, mis avaldab teile muljet! K 7 WCM on ideaalne (puhastus)partner sagedase kasutamise ja tugeva mustuse korral: oma võimsa vesijahutusega mootoriga teeb see teeradadel, terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel mustusele lõpu. Pindade eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks saab Vario Power pihustustoru (VPS) reguleerida lihtsa pöördega. Muude mustusepuhuri funktsioonide hulka kuulub ka pöörlev otsik, mis tagab eduka puhastamise ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa usaldusväärselt ka mustuseosakeste eest. Lisaks saab kõiki tarvikuid hoida otse seadme juures.