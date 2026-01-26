Survepesur K 7 WCM
Ületamatu jõudlus: vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM eemaldab mustuse teedelt, terrassidelt, aiatehnikalt ja sõidukitelt tõhusalt ja võimsalt.
Võimas puhastus, mis avaldab teile muljet! K 7 WCM on ideaalne (puhastus)partner sagedase kasutamise ja tugeva mustuse korral: oma võimsa vesijahutusega mootoriga teeb see teeradadel, terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel mustusele lõpu. Pindade eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks saab Vario Power pihustustoru (VPS) reguleerida lihtsa pöördega. Muude mustusepuhuri funktsioonide hulka kuulub ka pöörlev otsik, mis tagab eduka puhastamise ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa usaldusväärselt ka mustuseosakeste eest. Lisaks saab kõiki tarvikuid hoida otse seadme juures.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Puhastusvahendi pealekandmineVarustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korrasVoolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Aia- ja kivimüürid
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
