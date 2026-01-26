Tänu integreeritud Bluetoothile saab survepesuri K 5 Smart Control Flex ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. See tähendab, et kasutajat toetatakse nutitelefoni kaudu optimaalselt paljudes puhastusolukordades ja paljudes puhastustoimingutes – nii saab saavutada veelgi tõhusamaid puhastustulemusi. Mobiilirakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippide ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga päästikupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse kas päästikpüstolile endale või kantakse rakenduskonsultandi abiga rakendusest päästikpüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude seadmete üksikasjade hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, alumiiniumist teleskoopkäepide, Quick Connect süsteem kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsamiseks, samuti parkimisasend, et tarvikud oleksid alati hõlpsasti juurdepääsetavad.