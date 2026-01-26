Survepesur K 5 Smart Control Flex
Survepesur K 5 Smart Control Flex PremiumFlexi vooliku ja G 180 Q Smart Controli pesupüstoliga, sobib tugeva mustuse eemaldamiseks terrassidelt, aiamööblilt ja autodelt.
Tänu integreeritud Bluetoothile saab survepesuri K 5 Smart Control Flex ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. See tähendab, et kasutajat toetatakse nutitelefoni kaudu optimaalselt paljudes puhastusolukordades ja paljudes puhastustoimingutes – nii saab saavutada veelgi tõhusamaid puhastustulemusi. Mobiilirakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippide ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga päästikupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse kas päästikpüstolile endale või kantakse rakenduskonsultandi abiga rakendusest päästikpüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude seadmete üksikasjade hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, alumiiniumist teleskoopkäepide, Quick Connect süsteem kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsamiseks, samuti parkimisasend, et tarvikud oleksid alati hõlpsasti juurdepääsetavad.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Bluetooth ühendus rakendusele Home & GardenKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
