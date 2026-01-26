Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM FJ Home on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor teeb lõpu mustusele terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Kodukomplekt tagab suuremate pindade pritsmevaba puhastamise. Kaasas on pinnapuhastusvahend T 7 ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahend. Komplektis veel vahudöös ja 1-liitrine autošampoon, mis tagavad tõhusa mustuse eemaldamise. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster, mis tagab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadmel küljes.