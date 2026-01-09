Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks: koos Kärcheri survepesuriga K 2 Power Control saavutate te esmaklassilised puhastustulemused. Rakenduses saate kasutada abivalmis konsultandi abi, kes toetab kasutajaid mistahes puhastustoimingu juures praktiliste soovituste ja nippide abil. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Survepesuril on kõrgsurve-pesupüstol ja 2 Quick Connect kiirühendusega pihustustoru. Surveastet saab reguleerida otse pihustustorult Click Vario Power, tänu millele on teil maksimaalne kontroll iga puhastustoimingu üle. Seadmel on ka reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugavamaks transportimiseks ja hoiustamiseks, imivoolik puhastusvahendite hõlpsaks pinnale kandmiseks, praktiline lisatarvikute hoidik, kõrgsurve-pesupüstol ja toitejuhe ning 5-meetrine voolik.