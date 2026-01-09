Survepesur K 2 Power Control
Konsulteerimine rakenduse vahendusel: Kärcheri survepesur K 2 Power Control näiteks jalgrataste, aiatööriistade ja aiamööbli puhastamiseks.
Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks: koos Kärcheri survepesuriga K 2 Power Control saavutate te esmaklassilised puhastustulemused. Rakenduses saate kasutada abivalmis konsultandi abi, kes toetab kasutajaid mistahes puhastustoimingu juures praktiliste soovituste ja nippide abil. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Survepesuril on kõrgsurve-pesupüstol ja 2 Quick Connect kiirühendusega pihustustoru. Surveastet saab reguleerida otse pihustustorult Click Vario Power, tänu millele on teil maksimaalne kontroll iga puhastustoimingu üle. Seadmel on ka reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugavamaks transportimiseks ja hoiustamiseks, imivoolik puhastusvahendite hõlpsaks pinnale kandmiseks, praktiline lisatarvikute hoidik, kõrgsurve-pesupüstol ja toitejuhe ning 5-meetrine voolik.
Omadused ja tulu
Rakendus Home & GardenKärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks. Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused. Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.
Kiirühendusega Quick Connect varustatud pesupüstol ja pihustustoruLihtsalt sisestage ja keerake – saadaval on kaks erinevat pihustustoru. Surve optimaalne seadistamine: valikus on 3 surveastet ja puhastusvahendi režiim. Lihtne kontrollida: sümbolid pihustustorudel tähistavad seadistusi.
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Integreeritud imivoolik
- Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
- Lihtne kasutada. Imivoolik puhastusvahendite kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Klikk-ühendusega pesutoru Vario Power
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 5 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -tarvikud
- Aia/terrassi/rõdu mööbel
- 18 V + 18 V = 36 V võimsus
- Väikesed autod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.