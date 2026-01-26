Survepesuriga K 4 Power Control Flex on iga pinna puhastamine õige rõhuga uskumatult lihtne. Ja tänu Kärcher Home & Garden rakendusele on õige surve leidmine samuti väga lihtne. Rakendusse integreeritud rakenduskonsultant toetab kasutajaid praktiliste näpunäidetega igas puhastusolukorras ja puhastusülesandes – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. K 4 Power Control Flex avaldab muljet ka Kärcheri Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vahtamise lihtsaks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse, teleskoopkäepideme lihtsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja.