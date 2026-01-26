Survepesur K 4 Power Control Flex
Suurema kontrolli saavutamiseks: PremiumFlexi vooliku ja G 160 Q Power Control pesupüstoliga K 4 Power Control Flex sobib mõõduka mustuse eemaldamiseks terrassidel, aiamööblil ja autodel.
Survepesuriga K 4 Power Control Flex on iga pinna puhastamine õige rõhuga uskumatult lihtne. Ja tänu Kärcher Home & Garden rakendusele on õige surve leidmine samuti väga lihtne. Rakendusse integreeritud rakenduskonsultant toetab kasutajaid praktiliste näpunäidetega igas puhastusolukorras ja puhastusülesandes – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. K 4 Power Control Flex avaldab muljet ka Kärcheri Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vahtamise lihtsaks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse, teleskoopkäepideme lihtsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja.
Omadused ja tulu
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
