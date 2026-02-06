Survepesurit K 7 Premium Smart Control saab lihtsalt Bluetoothi ​​kaudu nutitelefoniga ühendada. See tähendab, et kasutajat toetatakse läbi Kärcheri Home & Garden mobiilirakenduse praktiliste näpunäidete, nippide ja seadistustega paljude puhastusolukordade ja puhastusobjektide jaoks. Rakendus pakub kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant veelgi paremate puhastustulemuste saamiseks, kokkupanekujuhised, hooldus- ja hooldusjuhised, aga ka Kärcheri teenindusportaal. Seadmel on võimendusrežiim, mis annab lisavõimsust tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. LCD-ekraaniga pihustuspüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru pakuvad samuti maksimaalset kontrolli. Rõhk seatakse otse pihustuspüstolile või kantakse pihustuspüstolile rakenduskonsultandi abiga rakenduse kaudu. LCD-ekraanilt saate kontrollida, milline rõhutase on seatud, kas võimendust saab käivitada või kas seade on endiselt jõuderežiimil. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad voolikupool mugavaks käsitsemiseks, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.