Survepesur K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
K 7 Premium Smart Control: Bluetoothiga survepesur, mobiilirakendus koos konsultandiga, võimendusrežiim lisavõimsuseks, G 180 Q Smart Control pihustuspüstol, 3-in-1 Multi Jet pihustustoru, voolikurull.
Survepesurit K 7 Premium Smart Control saab lihtsalt Bluetoothi kaudu nutitelefoniga ühendada. See tähendab, et kasutajat toetatakse läbi Kärcheri Home & Garden mobiilirakenduse praktiliste näpunäidete, nippide ja seadistustega paljude puhastusolukordade ja puhastusobjektide jaoks. Rakendus pakub kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant veelgi paremate puhastustulemuste saamiseks, kokkupanekujuhised, hooldus- ja hooldusjuhised, aga ka Kärcheri teenindusportaal. Seadmel on võimendusrežiim, mis annab lisavõimsust tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. LCD-ekraaniga pihustuspüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru pakuvad samuti maksimaalset kontrolli. Rõhk seatakse otse pihustuspüstolile või kantakse pihustuspüstolile rakenduskonsultandi abiga rakenduse kaudu. LCD-ekraanilt saate kontrollida, milline rõhutase on seatud, kas võimendust saab käivitada või kas seade on endiselt jõuderežiimil. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad voolikupool mugavaks käsitsemiseks, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.
Omadused ja tulu
Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Turborežiim lisajõudluse tarbeks, et eemaldada pindadelt ka kõige tõrksam mustus
- Turborežiimi pakutav lisajõudlus parandab puhastusefektiivsust ja säästab aega.
- Tagab võimsa kohtpuhastuse, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus.
Pesupüstol Smart Control ja pihustustoru 3-in-1 Multi Jet
- LCD-ekraani ja nuppudega pesupüstol surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi doseerimiseks.
- Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks.
- Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Väändumisvastase süsteemiga voolik PremiumFlex
- Lihtne kokku ja lahti kerida ilma et voolik sassi läheks.
- Vooliku PremiumFlex PVC-vaba materjal ja eriline ehitus tagavad vajaliku painduvuse.
- Komistamisoht puudub: voolik ei väändu ja on piisavalt paindlik kõigiks kastmistöödeks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|23
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex keerdumiskindel
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Haagissuvilad / matkaautod
