Survepesur K 4 FJ Home on ideaalne kaaslane regulaarsete puhastustööde jaoks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Funktsioonide hulka kuuluvad pesupüstol, 6-meetrine kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tõrksa mustuse eemaldamiseks ja usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. VPS-i rõhku saab lihtsalt seda keerates reguleerida, tagades, et puhastamine on sihipärane, kuid pindade suhtes õrn. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjaliku puhastustulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kodukomplekt tagab suuremate kodualade pritsmevaba puhastamise ning kaasas on pinnapesur T 5 ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. Sealhulgas täiendav vahudüüs ja 1 liiter autošampooni. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida seadmes endas.