Vaatamata oma kompaktsusele pakub survepesur K 3 Classic ikkagi survepesuri täisvõimsust. Lisaks tagab selle alumiiniumist teleskoopkäepide seadme ruumisäästliku hoiustamise, suure portatiivsuse ning paindlikkuse. Survepesur K3 Classic on varustatud kiirühendusega Quick Connect päästikpüstoliga, 6-meetrise kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power, mustuse eemaldiga ja veefiltriga ning sobib kasutamiseks aeg-ajalt kodus kerge mustuse eemaldamisel aiamööblilt, aiatööriistadelt, jalgratastelt ja mujalt. Pindalajõudlus on 25 m²/h.