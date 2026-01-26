Survepesur K 3 Classic

Teleskoopkäepidemega survepesur K 3 Classic on eriti tõhus kergema mustuse eemaldamisel elukohas. Samuti on see ülikompaktne, hõlpsasti teisaldatav ja hoiustatav.

Vaatamata oma kompaktsusele pakub survepesur K 3 Classic ikkagi survepesuri täisvõimsust. Lisaks tagab selle alumiiniumist teleskoopkäepide seadme ruumisäästliku hoiustamise, suure portatiivsuse ning paindlikkuse. Survepesur K3 Classic on varustatud kiirühendusega Quick Connect päästikpüstoliga, 6-meetrise kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power, mustuse eemaldiga ja veefiltriga ning sobib kasutamiseks aeg-ajalt kodus kerge mustuse eemaldamisel aiamööblilt, aiatööriistadelt, jalgratastelt ja mujalt. Pindalajõudlus on 25 m²/h.

Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamine
Pesuaine kasutamine
Imivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Pihustustorud on alati kättesaadavad ja käeulatuses ning neid saab pärast puhastamise lõpetamist kompaktselt hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vooluhulk (l/h) 380
Puhastatav pind (m²/h) 25
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,6
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,2
Kaal, sh pakend (kg) 5,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
