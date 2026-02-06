Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
Suurema jõudluse saavutamiseks: K 7 Premium Smart Control Flex, PremiumFlexi voolik, G 180 Q Smart Control pesupüstol tugeva mustuse eemaldamiseks ka õrnadel pindadel. Komplektis eco!Booster düüs.
Survepesurit K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster saab hõlpsasti Bluetoothi kaudu nutitelefoniga ühendada. Rakendusel on kasulikud funktsioonid, nagu rakenduskonsultant, kokku panemise juhised ja hooldusjuhised. LCD-ekraaniga pesukupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik pakuvad samuti maksimaalset kontrolli: rõhuseadeid reguleeritakse päästikpüstolil endal või kantakse mobiilirakenduse abil üle püstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Varustuse hulka kuuluvad voolikurull, PremiumFlexi voolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Komplektis on veel eco!Booster Kit koos eco!Boosteriga ja 1 l universaalset puhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Eco!Boosteriga: 50% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes tasapinnalise joaga, 50% kõrgem vee- ja energiatõhusus*Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus. Säästab vett ja energiat
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
Tajutav mürataseme vähendamine
- Rakenduse meeldiv heli**
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|24,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|459 x 330 x 669
* Põhineb võimel puhastada 50 protsenti rohkem pinda kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga sama energia- ja veekogusega. Kinnitatud sõltumatu testimisasutuse poolt. /
** Võrreldes tajutava müratasemega Kärcheri standardse tasajoa kasutamisel
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.