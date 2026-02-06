Survepesurit K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster saab hõlpsasti Bluetoothi ​​kaudu nutitelefoniga ühendada. Rakendusel on kasulikud funktsioonid, nagu rakenduskonsultant, kokku panemise juhised ja hooldusjuhised. LCD-ekraaniga pesukupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik pakuvad samuti maksimaalset kontrolli: rõhuseadeid reguleeritakse päästikpüstolil endal või kantakse mobiilirakenduse abil üle püstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Varustuse hulka kuuluvad voolikurull, PremiumFlexi voolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Komplektis on veel eco!Booster Kit koos eco!Boosteriga ja 1 l universaalset puhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega.