Survepesur K 6 Special
Vesijahutusega mootoriga survepesur K 6 Special on ideaalne seade sagedaseks kasutamiseks ja suure mustuse eemaldamiseks teedel, suurtel autodel või basseinides.
K 6 Special on varustatud vesijahutusega mootoriga ja on mõeldud sagedaseks puhastamiseks, samuti suure mustuse kõrvaldamiseks, mida sageli kohtab radadel, basseinidel, suurtel sõidukitel jne. Komplektis on kõrgsurvepüstol, 10 meetrine survevoolik, Vario Power otsik ja pöörleva otsaga Dirt Blaster otsik. Vario Power otsikut saab reguleerida vaid käega keerates ja Dirt Blaster eemaldab kiirelt isegi kõige tõrksama mustuse.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlusKõige uuemat tüüpi vesijahutusega mootor, millel on erakordselt suur jõudlus.
Puhastamiseks kohe valmisTänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Quick Connect kiirühendusKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Hoiustamiskonks
- Juhtmekonksud võimvaldavad juhet korralikult seadme peal hoida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|404 x 461 x 968
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Haagissuvilad / matkaautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.