K 6 Special on varustatud vesijahutusega mootoriga ja on mõeldud sagedaseks puhastamiseks, samuti suure mustuse kõrvaldamiseks, mida sageli kohtab radadel, basseinidel, suurtel sõidukitel jne. Komplektis on kõrgsurvepüstol, 10 meetrine survevoolik, Vario Power otsik ja pöörleva otsaga Dirt Blaster otsik. Vario Power otsikut saab reguleerida vaid käega keerates ja Dirt Blaster eemaldab kiirelt isegi kõige tõrksama mustuse.