Survepesur K 7 Smart Control Flex WSK
Suurema võimsuse saamiseks: PremiumFlexi voolikuga K 7 Smart Control Flex WSK, pesupüstol G 180 Q Smart Control, mis sobib tõrksa mustuse eemaldamiseks kõikjal kodus. Kaasas veevoolik koos kiirliidetega.
Lihtsalt ühendage K 7 Smart Control Flex WSK survepesur oma nutitelefoni Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi kaudu. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Veel üks praktiline omadus on see, et seadmel on lisavõimsuse jaoks võimendusrežiim ja PremiumFlexi kõrgsurvevoolik. Rõhutasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik paljudeks puhastustöödeks ilma pihustusotsikut vahetamata, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend, et tarvikud oleksid käeulatuses. Kaasasoleva voolikukomplektiga – mis koosneb kümnemeetrisest PrimoFlex® voolikust (3/4"), kraaniadapterist G3/4, universaalsest voolikukonnektorist ja universaalsest Aqua Stopiga konnektorist – on K 7 Smart Control WSK kohe töövalmis.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Bluetooth ühendus rakendusele Home & GardenKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|23,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- Aiavoolik: 10 m
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
