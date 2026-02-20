Lihtsalt ühendage K 7 Smart Control Flex WSK survepesur oma nutitelefoni Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi ​​kaudu. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Veel üks praktiline omadus on see, et seadmel on lisavõimsuse jaoks võimendusrežiim ja PremiumFlexi kõrgsurvevoolik. Rõhutasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik paljudeks puhastustöödeks ilma pihustusotsikut vahetamata, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend, et tarvikud oleksid käeulatuses. Kaasasoleva voolikukomplektiga – mis koosneb kümnemeetrisest PrimoFlex® voolikust (3/4"), kraaniadapterist G3/4, universaalsest voolikukonnektorist ja universaalsest Aqua Stopiga konnektorist – on K 7 Smart Control WSK kohe töövalmis.