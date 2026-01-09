Maksimaalne paindlikkus ilma elektritoiteta. G 7.180 teeb selle võimalikuks. Tänu võimsale bensiinimootorile ei sõltu survepesur toiteallikast. Uus pihustussüsteem viib teie kogemused puhastamisel järgmisele tasemele. Tugev raam ja suured rattad võimaldavad survepesurit G 7.180 kasutada ka keerulisel maastikul. Nii optimeeritud funktsioonid kui ka uued lisaseadmed on eelmist G mudelivalikut märkimisväärselt täiustanud. G 7.180 - ideaalne terrasside, sõiduteede, haagiste, veoautode ja paljude teiste kohtade puhastamiseks.