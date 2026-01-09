Survepesur G 7.180

Kui pistikupesa ei ole nägemisulatuses, võimaldab bensiinimootoriga G 7.180 survepesur autonoomset puhastamist ilma vooluallikata. Lisaks on sellel suurepärane ning muljetavaldav jõudlus.

Maksimaalne paindlikkus ilma elektritoiteta. G 7.180 teeb selle võimalikuks. Tänu võimsale bensiinimootorile ei sõltu survepesur toiteallikast. Uus pihustussüsteem viib teie kogemused puhastamisel järgmisele tasemele. Tugev raam ja suured rattad võimaldavad survepesurit G 7.180 kasutada ka keerulisel maastikul. Nii optimeeritud funktsioonid kui ka uued lisaseadmed on eelmist G mudelivalikut märkimisväärselt täiustanud. G 7.180 - ideaalne terrasside, sõiduteede, haagiste, veoautode ja paljude teiste kohtade puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Survepesur G 7.180: Kokkupandav raam
Kokkupandav raam
Kokkupandav raam muudab G 7.180 kergeks ning seda on lihtne hoiustada.
Survepesur G 7.180: Uued tarvikud
Uued tarvikud
Uued ja täiustatud lisaseadmed tagavad veelgi võimsama ja lihtsama puhastamise.
Survepesur G 7.180: Eemaldatav pesuvahendi paak
Eemaldatav pesuvahendi paak
Eemaldatav puhastusvahendi paak muudab pesuainega täitmise lihtsaks. Paaki saab lihtsalt puhastada.
Eriti suured rattad
  • Eriti suured rattad võimaldavad seda sobivalt kasutada ka keerulisel maastikul.
Automaatne õhuklapp
  • Lihtne käivitamine automaatse õhuklapiga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Rõhk (bar/MPa) 18 - 180 / 1,8 - 18
Veevoolu hulk (l/h) 590
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Väljund (hp) max. 4,7
Ajami tüüp Bensiin
Hüdraulika töömaht (cm³) 160
Värvus Antratsiit
Kaal, sh pakend (kg) 36,5
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 29,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 570 x 500 x 920

Scope of supply

  • Kõrgsurvevoolik: 10 m
  • Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
  • Pihustustoru Vario Power Jet
  • Pesutoru
Survepesur G 7.180
Survepesur G 7.180
Kasutusvaldkonnad
  • Keskmise suuruse ja universaalkerega sõiduautod
  • Paadid
  • Haagissuvilad
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
