Kui pistikupesa ei ole nägemisulatuses, võimaldab bensiinimootoriga G 7.180 survepesur autonoomset puhastamist ilma vooluallikata. Lisaks on sellel suurepärane ning muljetavaldav jõudlus.
Maksimaalne paindlikkus ilma elektritoiteta. G 7.180 teeb selle võimalikuks. Tänu võimsale bensiinimootorile ei sõltu survepesur toiteallikast. Uus pihustussüsteem viib teie kogemused puhastamisel järgmisele tasemele. Tugev raam ja suured rattad võimaldavad survepesurit G 7.180 kasutada ka keerulisel maastikul. Nii optimeeritud funktsioonid kui ka uued lisaseadmed on eelmist G mudelivalikut märkimisväärselt täiustanud. G 7.180 - ideaalne terrasside, sõiduteede, haagiste, veoautode ja paljude teiste kohtade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Kokkupandav raamKokkupandav raam muudab G 7.180 kergeks ning seda on lihtne hoiustada.
Uued tarvikudUued ja täiustatud lisaseadmed tagavad veelgi võimsama ja lihtsama puhastamise.
Eemaldatav pesuvahendi paakEemaldatav puhastusvahendi paak muudab pesuainega täitmise lihtsaks. Paaki saab lihtsalt puhastada.
Eriti suured rattad
- Eriti suured rattad võimaldavad seda sobivalt kasutada ka keerulisel maastikul.
Automaatne õhuklapp
- Lihtne käivitamine automaatse õhuklapiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar/MPa)
|18 - 180 / 1,8 - 18
|Veevoolu hulk (l/h)
|590
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Väljund (hp)
|max. 4,7
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Hüdraulika töömaht (cm³)
|160
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal, sh pakend (kg)
|36,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|29,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|570 x 500 x 920
Scope of supply
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
Kasutusvaldkonnad
- Keskmise suuruse ja universaalkerega sõiduautod
- Paadid
- Haagissuvilad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
