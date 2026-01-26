Survepesur K 4 FJ on ideaalne kaaslane tavapärasteks puhastustöödeks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Funktsioonide hulka kuuluvad pesupüstol, 6-meetrine kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tõrksa mustuse eemaldamiseks ja veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. VPS-i rõhku saab lihtsalt seda keerates reguleerida, tagades, et puhastamine on sihipärane, kuid pindade suhtes õrn. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjaliku puhastustulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida seadmes endas. Kaasas vahudüüs ja 1 liiter autošampooni.