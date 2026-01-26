Survepesur K 4 FJ
K 4 FJ sobib ideaalselt mõõduka mustuse regulaarseks puhastamiseks autodelt, samuti radadelt ja muudelt kinnistut ümbritsevatelt pindadelt. Komplektis vahudüüs.
Survepesur K 4 FJ on ideaalne kaaslane tavapärasteks puhastustöödeks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Funktsioonide hulka kuuluvad pesupüstol, 6-meetrine kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tõrksa mustuse eemaldamiseks ja veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. VPS-i rõhku saab lihtsalt seda keerates reguleerida, tagades, et puhastamine on sihipärane, kuid pindade suhtes õrn. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjaliku puhastustulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida seadmes endas. Kaasas vahudüüs ja 1 liiter autošampooni.
Omadused ja tulu
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar)
|20 - max. 130
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (W)
|1800
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.